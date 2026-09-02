Raków Częstochowa szuka trenera. Mocne nazwisko na liście

Raków Częstochowa prowadzi poszukiwania nowego trenera. Jak podaje serwis Meczyki.pl, wśród CV, które wpłynęly do klubu pojawiło się mocne nazwisko. Jest nim Nenad Bjelica, były opiekun m.in. Lecha Poznań.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Nenad Bjelica wśród potencjalnych trenerów Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa tymczasowo powierzył stery nad pierwszym zespołem Dawidowi Szulczkowi. W najbliższych meczach z Górnikiem Zabrze oraz Lechem Poznań to właśnie on poprowadzi drużynę spod Jasnej Góry. W międzyczasie trwają poszukiwania stałego szkoleniowca. Kandydatów jest sporo, ale w gronie faworytów wymienia się przede wszystkim Goncalo Feio, a także Dawida Szwargę. Pojawiły się również plotki o Pavolu Stano.

Klub otrzymuje sporą ilość CV od agentów różnych trenerów. Na liście nie brakuje mocnych nazwisk. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl ujawnił, że wśród nich jest m.in. Nenad Bjelica. To były szkoleniowiec Lecha Poznań, którego prowadził w latach 2016-2018.

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– Z tego, co wiem, odbyła się już rozmowa z Goncalo Feio. Jest na tej liście też Dawid Szwarga, mówiło się o Pavolu Stano. (…) Wiem też, że CV podsyłają agenci i proponują różnych trenerów. Między innymi na tej liście pojawił się Nenad Bjelica, więc mocne nazwisko, ale pewnie ma też swoje wymagania – powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.

Nenad Bjelica ostatnio odpowiadał za wyniki Dinamo Zagrzeb od września do grudnia 2024 roku. Wcześniej pracował także w Bundeslidze jako opiekun Unionu Berlin. W swoim CV ma również Trabzonspor, NK Osijek, Spezię oraz Austrię Wiedeń.