Raków Częstochowa szuka trenera. Mocne nazwisko na liście

Nenad Bjelica wśród potencjalnych trenerów Rakowa Częstochowa
Raków Częstochowa tymczasowo powierzył stery nad pierwszym zespołem Dawidowi Szulczkowi. W najbliższych meczach z Górnikiem Zabrze oraz Lechem Poznań to właśnie on poprowadzi drużynę spod Jasnej Góry. W międzyczasie trwają poszukiwania stałego szkoleniowca. Kandydatów jest sporo, ale w gronie faworytów wymienia się przede wszystkim Goncalo Feio, a także Dawida Szwargę. Pojawiły się również plotki o Pavolu Stano.
Klub otrzymuje sporą ilość CV od agentów różnych trenerów. Na liście nie brakuje mocnych nazwisk. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl ujawnił, że wśród nich jest m.in. Nenad Bjelica. To były szkoleniowiec Lecha Poznań, którego prowadził w latach 2016-2018.
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– Z tego, co wiem, odbyła się już rozmowa z Goncalo Feio. Jest na tej liście też Dawid Szwarga, mówiło się o Pavolu Stano. (…) Wiem też, że CV podsyłają agenci i proponują różnych trenerów. Między innymi na tej liście pojawił się Nenad Bjelica, więc mocne nazwisko, ale pewnie ma też swoje wymagania – powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.
Nenad Bjelica ostatnio odpowiadał za wyniki Dinamo Zagrzeb od września do grudnia 2024 roku. Wcześniej pracował także w Bundeslidze jako opiekun Unionu Berlin. W swoim CV ma również Trabzonspor, NK Osijek, Spezię oraz Austrię Wiedeń.