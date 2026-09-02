Piłkarz Realu Madryt skazany! Prowadził pod wpływem

Raul Asencio nie ma najlepszego okresu w karierze. Obecnie jest kontuzjowany, a na dodatek sąd w Hiszpanii skazał go za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Piłkarz Realu Madryt musi zapłacić grzywnę oraz stracił uprawnienia do kierowania pojazdem na osiem miesięcy.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Raul Asencio stracił prawo jazdy

Real Madryt bardzo dobrze rozpoczął sezon, notując trzy zwycięstwa z rzędu w rozgrywkach La Liga. Obecnie podopieczni Jose Mourinho zajmują 2. miejsce w tabeli. Portugalczyk ma jednak małe problemy kadrowe, jeśli chodzi o pozycje środkowego obrońcy. Z gry wyłączonych jest dwóch zawodników: Eder Militao oraz Raul Asencio. Ten drugi w ostatnim czasie oprócz problemów ze zdrowiem ma także problemy z prawem.

Latem tego roku Asencio został przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło 16 sierpnia. Badanie trzeźwości wykazało stężenie alkoholu we krwi na poziomie 0,90 mg/l, co daje mniej więcej 2 promile alkoholu. Limit obowiązujący w Hiszpanii to jedynie 0,25 mg/l.

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Asencio za złamanie prawa stanął przed sądem. Z informacji serwisu Canarias7.es wynika, że zawodnik usłyszał wyrok w postaci grzywny w wysokości 14 400 euro oraz stracił prawo jazdy na okres ośmiu miesięcy. Najważniejsze informacja jest taka, że nie doprowadził do żadnego tragicznego wypadku.

Asencio to wychowanek Realu Madryt, w którym zadebiutował w sezonie 2024/2025. Łącznie ma na swoim koncie 80 meczów, w których strzelił dwie bramki. W poprzedniej kampanii był nawet zawodnikiem wyjściowej jedenastki. W tym sezonie ma jednak nowego konkurenta do walki o skład. Na ten moment nie wiadomo, kiedy wróci do gry po ostatniej kontuzji.