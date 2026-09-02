Lewandowski wskazał faworytów w Lidze Mistrzów. Tak widzi szanse Barcelony

Robert Lewandowski wskazał faworytów w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W rozmowie z dziennikiem AS ocenił szanse FC Barcelony. Reprezentant Polski liczy na to, że Katalończycy wygrają rozgrywki.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona jest wśród faworytów LM – twierdzi Lewandowski

Robert Lewandowski pod koniec sezonu ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Polak spędził w klubie cztery lata, wygrywając m.in. trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Indywidualnie był także królem strzelców La Liga w sezonie 2022/2023. Łącznie w barwach Dumy Katalonii rozegrał 193 mecze, w których strzelił 120 bramek. Od lipca jest związany z Chicago Fire, z którym podpisał dwuletni kontrakt.

Ostatnio udzielił wywiadu dziennikowi AS, w którym poruszył m.in. wątek FC Barcelony w Lidze Mistrzów. Przez cztery sezony w klubie nie udało mu się sięgnąć po triumf w europejskich pucharach. W przeszłości wygrał jednak elitarne rozgrywki z Bayernem Monachium.

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Według Lewandowskiego kataloński klub będzie jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa. 38-latek zauważył, że forma z początku sezonu nie ma znaczenia w Lidze Mistrzów. Kluczem jest utrzymanie formy w dalszej części rozgrywek.

– Myślę, że wygranie Ligi Mistrzów jest marzeniem Barcelony. Teraz w zespole grają piłkarze, którzy dwa lub trzy lata temu byli jeszcze bardzo młodzi, ale dziś mają już doświadczenie. Ośmiu zawodników zdobyło mistrzostwo świata. To coś wyjątkowego dla nich, ale również dla Hiszpanii. Mam nadzieję, że Barcelona powalczy o zwycięstwo i będzie mogła świętować triumf w Lidze Mistrzów – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z AS.

– Barca jest jednym z faworytów, obok dwóch lub trzech innych drużyn. W Europie nie liczy się to, jak grasz na początku sezonu, lecz utrzymanie odpowiedniego poziomu przez pozostałą część roku. Mam nadzieję, że na koniec będziemy mogli rozmawiać o Barcelonie i o tym, ile zdobyła trofeów – dodał.