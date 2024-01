Cracovia pozyskała obrońcę z doświadczeniem w reprezentacji

fot. Imago / MARIUS SIMENSEN Na zdjęciu: Eneo Bitri

Cracovia ogłosiła drugi transfer w tym roku

Nowym graczem Pasów został Eneo Bitri

27-latek związał się z klubem z Krakowa umową do końca sezonu z opcją transferu definitywnego

Eneo Bitri został zawodnikiem Cracovii

Cracovia w trakcie drugiej części sezonu w kampanii 2023/2024 będzie bronić się przed spadkiem z PKO Ekstraklasy. Tymczasem jak dotąd ekipa z Krakowa spokojnie pracuje w trakcie okna transferowego. Klub na razie ogłosił tylko dwa transfery. Z czego drugie w ostatnim dniu stycznia.

“Miło nam poinformować, że 27-letni środkowy obrońca z Albanii, Eneo Bitri dołączył do Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce. Zawodnik został wypożyczony do Pasów z norweskiej Valerengi do końca sezonu 2023/2024 z opcją wykupu” – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Cracovii.

Bitri to trzykrotnie reprezentant Albanii. Debiut w drużynie narodowej zawodnik zaliczył w październiku 2022 roku. W swoim piłkarskim CV piłkarz ma również takie kluby jak: FK Astana, Banik Ostrawa czy FK Partizani.