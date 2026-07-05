Juventus ma nowego faworyta. Transfer bramkarza jest coraz bliżej

Juventus jest coraz bliżej rozwiązania problemu z obsadą bramki przed nowym sezonem. Według Tuttosport głównym kandydatem do wzmocnienia zespołu został Guglielmo Vicario, a rozmowy z Tottenhamem nabierają tempa.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Vicario wyprzedził Martineza

Tottenham jest gotowy rozstać się z Guglielmo Vicario na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Taka formuła znacząco zwiększa szanse Juventusu na przeprowadzenie transferu, ponieważ pozwala uniknąć natychmiastowego wydatku na poziomie 20 milionów euro. Na tyle bowiem angielski klub wycenia reprezentanta Włoch.

Na korzyść Juventusu działa również stanowisko samego zawodnika. Vicario ma być zdecydowany na zmianę otoczenia po tym, jak stracił miejsce w planach nowego trenera Tottenhamu Roberto De Zerbiego. Wcześniej bramkarz był łączony z Interem, jednak ten kierunek ostatecznie upadł.

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Przed działaczami Starej Damy pozostają jeszcze negocjacje z piłkarzem. Obecnie Vicario jest związany z Tottenhamem kontraktem do czerwca 2028 roku i zarabia około 2,6 miliona euro netto za sezon. Według doniesień oczekuje jednak pensji na poziomie około 4 milionów euro rocznie, co będzie jednym z kluczowych punktów rozmów.

Włoskie media podkreślają, że Vicario wyprzedził na liście życzeń Starej Damy Emiliano Martineza. Bramkarz Aston Villi jest wprawdzie dostępny za około 10 milionów euro, ale oczekuje wyższego wynagrodzenia, wynoszącego około 5 milionów euro za sezon. Dodatkowo Argentyńczyk jest o cztery lata starszy od Vicario, dlatego to właśnie reprezentant Włoch jest obecnie uznawany za faworyta do zostania nowym bramkarzem Juventusu.