Widzew prowadzi rozmowy ws. transferu za 2 miliony euro!

Widzew Łódź jest bliski sprowadzenia nowego defensywnego pomocnika. Ma nim być Marko Soldo z Dinama Zabrzeg. Koszt tej operacji to 2 miliony euro, o czym informuje serwis "Germanijak".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Nowy defensywny pomocnik na celowniku Widzewa

Widzew Łódź ma za sobą bardzo trudny i burzliwy sezon. Wydawało się, że po przejęciu klubu przez Roberta Dobrzyckiego muszą oni sobie poradzić znacznie lepiej, a tymczasem do ostatniej kolejki nie byli przecież pewni utrzymania na boiskach PKO Ekstraklasy. Wszystko wskazuje jednak na to, że w nowych rozgrywkach będzie lepiej.

Do tej pory Łodzianie potwierdzili sprowadzenie przede wszystkim Karola Świderskiego, który nie tylko ma zadatki, ale po prostu musi być czołowym strzelcem ligi. Kolejne transfery jak się okazuje są w drodze. Według informacji przekazanych przez serwis „Germanijak”, Widzew prowadzi zaawansowane rozmowy ws. sprowadzenia niejakiego Marko Soldo. Jak przekazano, kwota transfery za tego defensywnego pomocnika z Dinama Zagrzeb ma wynieść 2 miliony euro.

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Marko Soldo w minionym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Na murawie spędził jednak nieco ponad 1100 minut. W przeszłości ten 22-letni Chorwat reprezentował także barwy innych klubów z tego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 1,5 miliona euro. Na koncie ma kilkanaście spotkań w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

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