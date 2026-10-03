Lewandowski nie przestaje strzelać. W Hiszpanii oszaleli po jego hat-tricku

Robert Lewandowski popisał się hat-trickiem w meczu Polska - Rumunia. Na jego wyczyn zareagowały hiszpańskie media. W Katalonii wciąż z baczną uwagą przyglądają się występom byłego piłkarza FC Barcelony.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wywołał poruszenie w Hiszpanii swoim hat-trickiem

Robert Lewandowski rozegrał wielki mecz na PGE Narodowym przeciwko Rumunii. Kapitan reprezentacji Polski poprowadził drużynę do zwycięstwa, strzelając hat-tricka. Jednocześnie stał się najstarszym piłkarzem w historii Ligi Narodów, któremu udała się ta sztuka. Przebił wyczyn Cristiano Ronaldo.

Fakt, że 38-latek dokonał spektakularnej rzeczy, podkreśla hiszpańska prasa, która poświęciła mu osobne artykuły. O popisie byłego piłkarza FC Barcelony pisały katalońskie dzienniki, czyli Mundo Deportivo oraz Sport. W obu nie brakuje pochwał i wielkich słów w stronę Lewandowskiego.

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– Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. W wieku 38 lat, były napastnik FC Barcelony poprowadził reprezentację Polski do efektownego zwycięstwa nad Rumunią 6:0. Kapitan Biało-Czerwonych zdobył hat-tricka, zapewniając swojej drużynie pierwsze zwycięstwo w trwającej Lidze Narodów – pisze Mundo Deportivo.

– Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił w reprezentacji Polski, że mimo 38 lat wciąż ma wiele do zaoferowania. Napastnik zdobył hat-tricka w meczu Ligi Narodów z Rumunią (6:0), zwiększając swój dorobek w narodowych barwach do 93 bramek. […] Nie jest już tym samym napastnikiem, który w młodości niemal seryjnie zdobywał bramki, ale wciąż ma wrodzony instynkt strzelecki, który pozwala mu regularnie znajdować drogę do siatki – czytamy na łamach dziennika Sport.

Lewandowski spędził w Hiszpanii cztery lata w okresie 2022-2026. W tym czasie stał się jedną z najważniejszych postaci obecnej historii FC Barcelony. Łącznie wystąpił w 193 meczach, w których strzelił 120 bramek. Na swoim koncie ma m.in. trzy mistrzowskie tytuły La Liga.