Jop spełnił specjalną prośbę Rodado. Ukłon w stronę lidera Wisły

Wisła Kraków pokonała w sparingu Piast Gliwice. W meczu wystąpili bracia Rodado, czyli Angel oraz Adrian. Mariusz Jop w rozmowie z Gazetą Krakowską ujawnił, że była to specjalna prośba kapitana Białej Gwiazdy.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Angel i Adrian Rodado zagrali razem w barwach Wisły Kraków

Wisła Kraków ma za sobą świetny początek sezonu w PKO BP Ekstraklasie. W trakcie przerwy na zgrupowanie reprezentacji Biała Gwiazda zajmuje 4. miejsce w tabeli po 9. kolejkach z dorobkiem 17 punktów. Niebawem wrócą do rywalizacji o ligowe punkty. Zanim to się jednak stanie, rozegrali mecz kontrolny z innym ekstraklasowiczem. W miniony piątek rywalizowali z Piastem Gliwice, wygrywając (4:3).

Co ciekawe, w meczu wystąpił nie tylko Angel Rodado, ale także jego brat Adrian. Młodszy z braci na co dzień gra w rezerwach Wisły Kraków na poziomie Betclic 3. Ligi. W rozmowie z Gazetą Krakowską szkoleniowiec Mariusz Jop ujawnił, że była to prośba Angela, którą zdecydował się spełnić.

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– Tak, tak było, to był ukłon w kierunku Angela. Poprosił mnie o to czy mógłby z bratem parę minut razem zagrać. Nie wiedziałem przeszkód. Szukali się nawzajem. I było blisko, żeby jeden albo drugi strzelił bramkę lub zaliczył asystę, więc nic złego w tym nie było. Myślę, że fajnie, że mogli sobie zagrać razem. Także tak. To taki ukłon trochę w stronę Angela – powiedział Mariusz Jop w rozmowie z Gazetą Krakowską.

Adrian Rodado trafił do krakowskiego zespołu latem 2025 roku z Collerense. Łącznie w rezerwach ma na swoim koncie 29 meczów i 3 bramki.