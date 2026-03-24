Chelsea może stracić perełkę? Real Madryt obserwuje sytuację

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt szykuje ruch. Na celowniku wschodząca gwiazda

Real Madryt liczy się w tym sezonie wciąż w grze o kilka trofeów. Tymczasem ciekawe informacje ujawnił portal CaughtOffside. Podobno na celowniku jednego z gigantów La Liga znalazł się piłkarz Chelsea.

Źródło przekonuje, że na radarze ekipy z Madrytu znalazł się Josh Acheampong. Jednocześnie zawodnik znalazł się na liście życzeń kolejnego klubu. Wcześniej zainteresowanie piłkarzem zdążyły już wykazać Borussia Dortmund czy Liverpool.

Ewentualne propozycje za 19-letniego piłkarza mogą opiewać na mniej więcej 25-30 milionów euro. Jeśli chodzi o transfer z udziałem Acheamponga, to mógłby on klubowi z Londynu pomóc odzyskać elastyczność finansową.

W tej kampanii młodzieżowy reprezentant Anglii wystąpił łącznie w 24 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. Na boisku piłkarz spędził blisko 1199 minut.

Chelsea z kolei na dzisiaj plasuje się na szóstej pozycji w tabeli ligi angielskiej po rozegraniu 31 spotkań. The Blues legitymują się dorobkiem 48 punktów na koncie. Do lidera Arsenalu tracą aż 22 oczka. W każdym razie głównym celem dla Chelsea jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Swój najbliższy mecz ekipa ze Stamford Bridge rozegra już 4 kwietnia. Zagra wówczas w Pucharze Anglii z Port Vale FC. Z kolei w Premier League kolejnym wyzwaniem Londyńczyków będzie Manchester City. Mecz odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 17:30.