Chelsea może podjąć drastyczną decyzję. Wszystko w rękach trenera

Chelsea według doniesień mediów nie jest zadowolona z pracy Liama Roseniora. Jednocześnie według Nicolo Schiry decydująca o losie trenera będzie kwalifikacja do Ligi Mistrzów.

Liam Rosenior nie może być pewny swojej pracy w Chelsea

Chelsea w trakcie trwającej kampanii cały czas skupia się na walce o awans do Ligi Mistrzów. Na dziś stołeczna ekipa plasuje się na szóstej pozycji, mając 48 punktów na koncie. Tymczasem interesujące wieści na temat trenera przekazał dziennikarz Nicolo Schira.

Znany żurnalista przekazał, że zarząd klubu ze Stamford Bridge jest niezadowolony z gry i wyników drużyny pod wodzą Liama Roseniora. Jeśli finalnie Chelsea nie wywalczy awansu do Ligi Mistrzów w kolejnej kampanii, to angielski trener może zostać zwolniony.

Rosenior został menedżerem The Blues na początku roku. Anglik przejął stery nad drużyną 8 stycznia, zastępując Enzo Mareskę. Jak na razie 41-latek ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2032 roku.

Ekipa z Londynu poniosła cztery porażki w ostatnich czterech spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. W tych starciach Londyńczycy zdobyli dwie bramki, tracąc ich 12. Po reprezentacyjnej przerwie Chelsea wróci do ligowego grania dopiero 12 kwietnia. Zmierzy się wówczas z Manchesterem City w roli gospodarza.

The Blues w tym sezonie mieli okazję grać już z Obywatelami. W starciu ze stycznia tego roku padł remis. Ogólnie w czterech ostatnich oficjalnych spotkaniach między drużynami trzy razy górą byli gracze Manchesteru City, a raz drużyny dzieliły się punktami.