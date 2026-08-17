Chelsea może ściągnąć gwiazdę Premier League. To byłby głośny ruch

Chelsea może być zmuszona do zakontraktowania następcy Enzo Fernandeza. Jak podaje serwis 90min.com, londyński gigant jest zainteresowany Adamem Whartonem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Adam Wharton przymierzany do Chelsea

Chelsea podczas obecnego letniego okienka transferowego może stracić Enzo Fernandeza. Argentyński pomocnik jest bowiem zainteresowany przeprowadzką do Manchesteru City. Jeśli taki scenariusz się ziści, londyńczycy będą zmuszeni znaleźć odpowiedniego następcę swojego kluczowego zawodnika. Jedną z opcji może być młody reprezentant Anglii, który od dłuższego czasu zbiera bardzo dobre recenzje na boiskach Premier League.

Jak poinformował serwis „90min.com”, w takim przypadku kandydatem do przeprowadzki na Stamford Bridge będzie bowiem Adam Wharton. Trener drużyny The Blues – Xabi Alonso – niezwykle docenia 22-letniego defensywnego pomocnika.

Anglik od dawna uchodzi za czołowego zawodnika na swojej pozycji w Premier League. Crystal Palace nie chce go sprzedawać, ale w sytuacji pojawienia się odpowiednio wysokiej oferty może zgodzić się na transfer.

Zdolny piłkarz, którego obserwuje także Liverpool, występuje w barwach ekipy Orłów od lutego 2024 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park z Blackburn Rovers za ponad 20 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Wharton w poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Według serwisu „Transfermarkt” wartość pomocnika wynosi 70 milionów euro, ale Crystal Palace liczy na jeszcze większy zarobek.