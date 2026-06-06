Haaland podziwia Real Madryt. Padła data wielkiego transferu

17:04, 6. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Erling Haaland za dwa lub trzy lata zagra w Realu Madryt - sugeruje Hans-Joachim Watzke. W rozmowie z dziennikem AS zdradził, że w przyszłym sezonie napastnik zostanie w Man City.

Erling Haaland
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland za dwa lub trzy lata zagra w Realu Madryt wg. Watzke

Erling Haaland w ostatnich miesiącach był łączony z największymi klubami w Hiszpanii. FC Barcelona miała go rozważać jako jednego z potencjalnych następców Roberta Lewandowskiego. Z kolei Real Madryt przy założeniu, że Enrique Riquelme wygra wybory, miał być dogadany z piłkarzem odnośnie letniego transferu. Plotki o przejściu do Królewskich w nadchodzące lato zostały zdementowane.

Nie oznacza to jednak, że Real Madryt jest bez szans w przyszłości. Hans-Joachim Watzke, czyli prezes Borussii Dortmund udzielił wywiadu dziennikowi AS. Mówił w nim o sympatii, jaką Haaland darzy hiszpański klub. Sugeruje, że w przyszłym sezonie napastnik wciąż będzie strzelał bramki dla Man City. Natomiast za dwa lub trzy lata można spodziewać się wielkiego transferu do giganta La Liga.

Bardzo dobrze wiem, co myśli i mogę powiedzieć, że oczywiście podziwia Real Madryt i chciałby tam grać w przyszłości. Jednak w przyszłym sezonie nadal będzie zawodnikiem Man City. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości – powiedział Hans-Joachim Watzke.

Kocha Real Madryt i tego nie ukrywa. Myślę, że zagra tam za dwa lub trzy lata – dodał.

Watzke doskonale zna norweskiego piłkarza, gdy ten był związany z Borussią w latach 2020-2022. W minionym sezonie Haaland strzelił 38 goli i zanotował 9 asyst w 52 meczach w barwach Man City. Jego kontrakt z Obywatelami obowiązuje do połowy 2034 roku.

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