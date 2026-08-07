Chelsea i Bayern Monachium celują w transfer pomocnika. To będzie głośny ruch

07:19, 7. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Daily Mail

Chelsea i Bayern Monachium umieściły na liście życzeń Morgana Gibbsa-White'a z Nottingham Forest - ujawnia „Daily Mail”. Pomocnik chce zrobić kolejny krok w swojej karierze.

Xabi Alonso
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Morgan Gibbs-White w kręgu zainteresowań Chelsea i Bayernu Monachium

Morgan Gibbs-White może tego lata znaleźć się w centrum transferowego zamieszania. Jak donosi „Daily Mail”, 26-letni pomocnik wzbudza zainteresowanie Chelsea oraz Bayernu Monachium. Oba kluby przyglądają się sytuacji 26-letniego zawodnik Nottingham Forest, który ma za sobą znakomity sezon 2025/2026.

Ofensywny pomocnik był jednym z najważniejszych zawodników Nottingham Forest w minionych rozgrywkach. Anglik rozegrał 37 spotkań ligowych, w których zdobył 15 bramek i zanotował cztery asysty. Jego bardzo dobra postawa miała duże znaczenie dla zespołu, który zdołał uniknąć spadku z Premier League.

Ponadto Gibbs-White dotarł z angielskim klubem do finału Ligi Europy. W 14 występach w tych rozgrywkach strzelił trzy gole i dołożył trzy asysty. Według informacji „Daily Mail”, Anglik chce w kolejnej kampanii występować w Lidze Mistrzów. To może praktycznie wykluczyć transfer do Chelsea, która nie awansowała do europejskich pucharów.

Sytuację może spróbować wykorzystać mistrz Niemiec. Bawarczycy planują ruszyć po zawodnika, jeżeli z Monachium odejdzie Michael Olise. Reprezentant Francji jest łączony z transferem do Realu Madryt. Jeśli Gibbs-White rzeczywiście zdecyduje się na zmianę otoczenia, najbardziej realnym rozwiązaniem może okazać się wyjazd z Anglii. Kontrakt Anglika na City Ground obowiązuje do czerwca 2028 roku.

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