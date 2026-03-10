Włoski pomocnik wróci do Premier League? Jest celem dwóch klubów

Davide Elias / Alamy Na zdjęciu: Cesare Casadei

Everton oraz West Ham obserwują Cesare’a Casadeiego

Cesare Casadei rozgrywa niezły sezon w barwach Torino. W tej kampanii zdolny pomocnik zdobył 5 bramek w 28 rozegranych spotkaniach, co nie przechodzi bez uwagi na rynku. 23-letni playmaker, uchodzący za ogromny talent włoskiej piłki, może zmienić klub w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że mierzący 192 centymetry piłkarz ponownie trafi do Premier League, gdzie w przeszłości miał już okazję występować.

Poważne zainteresowanie sprowadzeniem Casadeiego wykazują bowiem dwa zespoły z Wysp Brytyjskich – Everton oraz West Ham United. Tak przynajmniej twierdzi dziennikarz Ekrem Konur, który śledzi sytuację młodego Włocha. Obie angielskie drużyny widzą w nim wartościowe wzmocnienie swojego składu i zawodnika z bardzo dużym potencjałem na przyszłość. Czas pokaże, czy niezwykle utalentowany pomocnik ostatecznie zakotwiczy na Hill Dickinson Stadium lub przeniesie się na London Stadium.

Perspektywiczny piłkarz z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Byków od lutego 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Olimpico di Torino za około 13 milionów euro z Chelsea. Wychowanek Interu Mediolan w swoim piłkarskim CV ma również Leicester City oraz Reading FC. Podczas pierwszego pobytu na Wyspach Brytyjskich nie zachwycił, ale inaczej mogłoby być za drugim razem. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia obecnie włoskiego playmakera na dokładnie 14 milionów euro.