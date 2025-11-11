Bułka potwierdził. Europejski gigant chciał jego transferu

Marcin Bułka tego lata dość niespodziewanie przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, ale jak sam powiedział w rozmowie z kanałem "FootTruck", miał ofertę z Sunderlandu oraz prowadził rozmowy z Milanem.

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka rozmawiał m.in. z AC Milanem

Marcin Bułka to bez cienia wątpliwości jeden z czołowych bramkarzy z naszego kraju, który obecnie gra w piłkę. Przez lata reprezentant Polski przebijał się w Zachodniej Europie w czołowych klubach, ale dopiero w ostatnich latach zrobiło się o nim naprawdę głośno. Dobra postawa w barwach OGC Nice w Ligue 1 poskutkowała zainteresowaniem ze strony czołowych klubów na Starym Kontynencie.

Ostatecznie jednak tego lata Bułka zdecydował się na dość zaskakujący ruch, bowiem wybrał transfer do Arabii Saudyjskiej. On sam do tej pory jasno mówił, że kwestie finansowe także miały spore znaczenie przy wyborze nowego zespołu. Teraz jednak w rozmowie z kanałem „FootTruck” jednoznacznie przyznał, że na stole miał także ofertę z innego zespołu. Chodzi o obecnie 4. drużynę Premier League, a więc beniaminka z Sunderlandu. Poza tym toczyły się także rozmowy z AC Milanem, ale tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

– Jakby były jakieś inne oferty, to może bym to rozważył. Miałem ofertę z Sunderlandu, były rozmowy z Milanem i Galatasaray. Było powiedziane, że nie będzie transferu, jeśli Mike Maignan nie odejdzie – powiedział Marcin Bułka w rozmowie z kanałem „FootTruck”, cytowany przez serwis „Meczyki.pl”.

