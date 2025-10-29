Bułka mówi wprost. Dlatego wybrał grę w Arabii Saudyjskiej

Marcin Bułka tego lata przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Bramkarz w rozmowie z "Kanałem Sportowym" wprost powiedział, że aspekt finansowy miał dla niego spore znaczenie przy wyborze klubu.

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka przeniósł się do Arabii dla pieniędzy? Mówi jasno

Marcin Bułka to wciąż jeden z czołowych bramkarzy z Polski. Tego lata jednak 26-latek dość zaskakująco przeniósł się z zespołu OGC Nice do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do NEOM SC. To dla wielu kibiców w naszym kraju było spore zaskoczenie, bowiem w kontekście reprezentanta Polski mówiło się o sporych klubach w Premier League czy Serie A. Mimo tego zdecydował się wówczas na ten dość popularny ostatnio ruch.

To oczywiście spowodowało, że w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy na temat jego wyboru. Wielu pisało wówczas, że wypisał się z poważnej piłki i poszedł grać tylko dla pieniędzy, a przypomnijmy przecież, że to wciąż, szczególnie jak na bramkarza, młody gracz. Teraz jednak w rozmowie z „Kanałem Sportowym” wprost odniósł się do tego transferu.

– Nie będę oszukiwał: ten aspekt finansowy był dużo bardziej przekonujący. Podjąłem taki krok, chciałem też zabezpieczyć swoją przyszłość. Ludzie patrzą na ligę saudyjską tylko przez pryzmat pieniędzy, a nie widzą, dokąd ta liga zmierza. To nie jest druga liga chińska, gdzie brano jednego emeryta na zespół i tyle. To ambitny i długoterminowy projekt – powiedział Marcin Bułka.

Aktualnie reprezentant Polski zmaga się z kontuzją, której nabawił się we wrześniu. Zerwane więzadło krzyżowe będzie się jednak rehabilitowało najpewniej jeszcze długie 8 miesięcy.

Zobacz także: Emocje do ostatnich minut! Lechia gra dalej w Pucharze Polski