Lewandowski mistrzem ceremonii. Biało-Czerwone Empire State Building [WIDEO]

Robert Lewandowski z opóźnieniem dołączy na zgrupowanie reprezentacji Polski. Powodem jest fakt, że w poniedziałek wieczorem wziął udział w specjalnej ceremonii. W Nowym Jorku podświetlił Empire State Building w biało-czerwone barwy.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski podświetlił Empire State Building

Robert Lewandowski nie pojawił się w poniedziałek na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Warszawie. Zamiast tego wybrał się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Zaistniała sytuacja odbiła się szerokim echem w polskich mediach, a postawa zawodnika FC Barcelony była krytykowana przez kibiców i ekspertów. Wszystko wyjaśniło się w godzinach po południowych, gdy ujawniono powód wizyty w USA.

Paweł Żuchowski przekazał, że Lewandowski weźmie udział w podświetleniu Empire State Building w Nowym Jorku w barwy biało-czerwone. Jest to spowodowane Dniem Niepodległości, który obchodzony jest w Polsce 11 listopada. Kapitan naszej reprezentacji był mistrzem ceremonii rozświetlenia historycznego wieżowca w narodowe barwy.

– Chciałem powiedzieć, że być tu to wielka przyjemność. Świętujemy Dzień Niepodległości. To światło dla wszystkich Polaków na całym świecie. To wyróżnienie dla całej naszej ojczyzny. Dla mnie osobiście to wielkie przeżycie. Jestem dumny, że jestem Polakiem – powiedział Robert Lewandowski, cytowany przez serwis Eurosport.

Oficjalne włączenie biało – czerwonego oświetlenia na Empire State Building przez Roberta Lewandowskiego. @RMF24pl , @Radio_RMF24 pic.twitter.com/eJr37YI46R — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) November 10, 2025

Na zgrupowaniu reprezentacji Lewandowski ma pojawić się we wtorek. Tego samego dnia odbędzie się oficjalna konferencja prasowa oraz trening. W piątek Biało-Czerwoni zmierzą się na PGE Narodowym z Holandią, a kilka dni później na wyjeździe z Maltą.