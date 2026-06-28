Tottenham Hotspur szykuje hitowy ruch. Na celowniku gwiazda mundialu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Brian Brobbey

Brian Brobbey przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur kompletnie zawiódł swoich kibiców w minionym sezonie, zapewniając sobie utrzymanie w Premier League dopiero w końcówce rozgrywek. Władze londyńskiego klubu liczą jednak, że nadchodząca kampania będzie zdecydowanie bardziej udana. Z tego powodu można spodziewać się aktywności Kogutów w trakcie letniego okienka transferowego. Zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego wymaga kilku poważnych wzmocnień, aby ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele.

Niewykluczone, iż Tottenham zdecyduje się na pozyskanie zawodnika, który błyszczy podczas trwających mistrzostw świata. Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, londyński klub uważnie monitoruje bowiem sytuację Briana Brobbeya. 24-letni napastnik zdobył już trzy bramki na mundialu i zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. Sunderland wycenia swojego snajpera na około 50-55 milionów euro, a zainteresowanie skutecznym atakującym wykazują również Manchester United, Chelsea oraz Aston Villa.

Piętnastokrotny reprezentant Holandii występuje w barwach drużyny Czarnych Kotów od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadium of Light z Ajaksu Amsterdam za 20 milionów euro. W trakcie swojej kariery grał także w niemieckim Lipsku. W poprzednim sezonie rozegrał 33 spotkania, strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt ze wspomnianym wyżej Sunderlandem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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