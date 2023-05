fot. PressFocus Na zdjęciu: Fred

Manchester United planuje latem przebudować środek pola

Na wylocie jest Fred, który nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem Erika ten Haga

Brazylijczyk odejdzie, jeśli pojawi się ciekawa oferta

Pomocnik opuści Old Trafford po pięciu latach?

Manchester United jest bliski zakwalifikowania się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Erik ten Hag pragnie w przyszłym sezonie walczyć o najwyższe cele, co wiąże się z koniecznością wzmocnienia obecnej drużyny. Nie jest tajemnicą, że celem Czerwonych Diabłów jest znalezienie nowego środkowego pomocnika. Póki co głównym kandydatem do zasilenia szeregów klubu z Old Trafford jest Adrien Rabiot.

Prawdopodobny transfer nowego pomocnika jest równoznaczny ze sprzedażą mniej wartościowych graczy. W grupie, która latem może pożegnać się z Manchesterem United, jest Fred. Brazylijczyk zaliczył w tym sezonie 52 występy we wszystkich rozgrywkach, choć najczęściej na boisku pojawiał się z ławki rezerwowych. Ten Hag wyżej ceni Casemiro, Marcela Sabitzera czy Christiana Eriksena.

30-latek sprawdza się jako jakościowy rezerwowy, natomiast latem może nadarzyć się ostatnia okazja, aby na rozstaniu z nim zarobić jakiekolwiek pieniądze. Czerwone Diabły rozważą więc ewentualne oferty. Jeśli któraś z nich będzie satysfakcjonująca, pomocnik po pięciu latach pożegna się z Old Trafford.

