Bayer Leverkusen oraz AS Roma walczą o awans do finału Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu rzymianie wygrali 1-0, lecz teraz czeka ich starcie na wyjeździe. Jose Mourinho pragnie wywalczyć awans dla swoich kibiców oraz zawodników.

AS Roma walczy o awans do finału Ligi Europy

W pierwszym meczu z Bayerem Leverkusen rzymianie wygrali 1-0

Jose Mourinho ma ambicję, aby osiągnąć sukces dla swoich kibiców

Mourinho znów przechytrzy swojego byłego piłkarza?

W grze o triumf w Lidze Europy pozostały już tylko cztery drużyny. Po pierwszym meczu na Stadio Olimpico bliżej awansu jest AS Roma, która przed własną publicznością ograła Bayer Leverkusen 1-0.

Dla Jose Mourinho wygrana w tych rozgrywkach jest bardzo istotna, bowiem to najprawdopodobniej jedyna droga do zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów. Portugalczyk w poprzednim sezonie zdobył Ligę Konferencji Europy, a teraz chce poprowadzić Romę do sukcesu w Lidze Europy.

– Chcę osiągnąć ten finał nie dla siebie, bo jestem już inną osobą. Myślę o pozostałych. Chcę tego dla zespołu i kibiców. Kibice są wyjątkowi, a zawodnicy stworzyli fantastyczną grupę, która od początku sezonu daje z siebie wszystko. Jesteśmy świadomi trudności i przeszkód, ale robimy wszystko aby je przezwyciężyć.

– Ci chłopcy zasługują na wiele, ale w piłce nożnej niczego nie dostajesz za darmo. Oczywiście musimy zagrać wybitny mecz, aby wywalczyć awansu do finału.

– Pierwszy mecz z Bayerem Leverkusen na naszym obiekcie był zupełnie inny. Przed swoją publicznością jesteś stawiany w roli faworyta i teoretycznie musisz wygrać. Zobaczymy, co stanie się w rewanżu. Mamy nadzieję, że wygramy i znajdziemy się w finale – mówi Mourinho.

