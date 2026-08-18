Borussia Dortmund ściągnęła etatowego reprezentanta Holandii

14:09, 18. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ogłosiła pozyskanie Joeya Veermana z PSV Eindhoven. Holenderski pomocnik kosztował 22 miliony euro i parafował pięcioletnią umowę.

Niko Kovac
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Oficjalnie: Joey Veerman przeniósł się do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Joeya Veermana z PSV Eindhoven. 27-letni środkowy pomocnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, podpisał z nowym pracodawcą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła 22 miliony euro. Tym samym gigant z Bundesligi dokonał kolejnego istotnego wzmocnienia przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Niemiecki klub poważnie zwiększył rywalizację w środku pola, sprowadzając na Signal Iduna Park etatowego reprezentanta Holandii. – Borussia Dortmund to jeden z najlepszych zespołów w Europie i jestem dumny, że mogę stać się jego częścią. Bardzo cieszę się z transferu i chcę wspólnie z naszą drużyną świętować sukcesy – powiedział Joey Veerman zaraz po podpisaniu umowy.

Holenderski piłkarz z powodzeniem występował w PSV od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Philips Stadion za 6 milionów euro z SC Heerenveen. Wcześniej reprezentował również FC Volendam, gdzie rozpoczynał seniorską karierę. Veerman w poprzednim sezonie był ważnym ogniwem zespołu z Eindhoven. Rozegrał 41 spotkań, zdobył 8 bramek i zanotował aż 15 asyst, a teraz rozpoczyna nowy rozdział w Bundeslidze.

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