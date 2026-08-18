Borussia Dortmund ściągnęła etatowego reprezentanta Holandii

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Oficjalnie: Joey Veerman przeniósł się do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Joeya Veermana z PSV Eindhoven. 27-letni środkowy pomocnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, podpisał z nowym pracodawcą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła 22 miliony euro. Tym samym gigant z Bundesligi dokonał kolejnego istotnego wzmocnienia przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Niemiecki klub poważnie zwiększył rywalizację w środku pola, sprowadzając na Signal Iduna Park etatowego reprezentanta Holandii. – Borussia Dortmund to jeden z najlepszych zespołów w Europie i jestem dumny, że mogę stać się jego częścią. Bardzo cieszę się z transferu i chcę wspólnie z naszą drużyną świętować sukcesy – powiedział Joey Veerman zaraz po podpisaniu umowy.

🤩 Welkom in Dortmund, Joey! 🇳🇱



Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der PSV Eindhoven zum BVB und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben! ✍️



🗞️ https://t.co/1XmwxfHnQO pic.twitter.com/V5dpSlUXnw — Borussia Dortmund (@BVB) August 18, 2026

Holenderski piłkarz z powodzeniem występował w PSV od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Philips Stadion za 6 milionów euro z SC Heerenveen. Wcześniej reprezentował również FC Volendam, gdzie rozpoczynał seniorską karierę. Veerman w poprzednim sezonie był ważnym ogniwem zespołu z Eindhoven. Rozegrał 41 spotkań, zdobył 8 bramek i zanotował aż 15 asyst, a teraz rozpoczyna nowy rozdział w Bundeslidze.