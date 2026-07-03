Bereszyński wraca do Ekstraklasy! Porozumiał się z nowym klubem

Bartosz Bereszyński finalizuje swój powrót do Ekstraklasy. Reprezentant Polski zwiąże się z Motorem Lublin. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnia, że strony osiągnęły porozumienie.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bereszyński wzmocni Motor. Podpisze dwuletni kontrakt

Bartosz Bereszyński w minionym sezonie był jedynie rezerwowym w Palermo, rozgrywając 20 meczów na poziomie Serie B. Po wygaśnięciu kontraktu rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy. Przez kilka tygodni był przymierzany do Legii Warszawa, gdzie grał przed zagranicznym transferem. Reprezentant Polski faktycznie wróci do Ekstraklasy, ale wzmocni inny klub. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl potwierdził, że na etapie finalizacji jest jego przeprowadzka do Motoru Lublin.

Od jakiegoś czasu strony prowadziły rozmowy i wreszcie osiągnęły porozumienie. Bereszyński zwiąże się z Motorem Lublin dwuletnim kontraktem. Do Ekstraklasy wróci tym samym po blisko dziesięciu latach – w 2017 roku opuszczał Legię Warszawa na rzecz Sampdorii.

Bereszyński ma na koncie 207 spotkań w Serie A – zdecydowana większość w barwach Sampdorii, choć był też związany z Napoli, Empoli, a ostatnio również Palermo. Rozegrał do tej pory także 59 spotkań dla seniorskiej reprezentacji Polski. Na papierze to poważne wzmocnienie dla Motoru.

W Lublinie tego lata dochodzi do prawdziwej rewolucji kadrowej. Zespół opuściło ponad dziesięciu zawodników, a w tym Bartosz Wolski, Ivan Brkić czy Sergi Samper. Bereszyński będzie drugim wzmocnieniem Motoru w tym okienku – do tej pory sprowadzono jedynie bramkarza Mihai Popę.

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