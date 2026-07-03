Allegri powitany w nowym klubie! Od razu wraca do pracy

fot. Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri ma nowy klub. Przejął giganta

Massimiliano Allegri spędził miniony sezon na San Siro. Był to dla Milanu rozczarowujący okres, bowiem na finiszu nie udało się nawet awansować do Ligi Mistrzów. Drużyna zakończyła ligowe rozgrywki dopiero na piątym miejscu, ustępując nawet Como. Wówczas stało się jasne, że współpraca z doświadczonym szkoleniowcem nie będzie kontynuowana. Rossoneri zatrudnili w jego miejsce Rubena Amorima, zaś ten ruszył na poszukiwania nowego pracodawcy.

Od kilku tygodni Allegri był mocno przymierzany do Napoli, które szukało następcy Antonio Conte. Były trener Chelsea nie dogadywał się z Aurelio De Laurentiisem, co poskutkowało bolesnym rozstaniem. Faworytem na nowego szkoleniowca Napoli stał się właśnie Allegri – rozmowy wreszcie zostały sfinalizowane, a klub przedstawił w tej sprawie oficjalny komunikat.

Allegri związał się z Napoli kontraktem do 30 czerwca 2029 roku. Przed nim duże wyzwanie – pod Wezewiuszem oczekują oczywiście walki o najwyższe cele w Serie A.

Allegri dołącza do Napoli po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze. Przez ostatnie kilkanaście lat był związany z Milanem oraz Juventusem. Na swoim koncie ma sześć mistrzostw Włoch – pięć zdobytych z klubem z Turynu.

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