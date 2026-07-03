Legia potwierdza transfer. Utalentowany piłkarz odchodzi do Bundesligi

Legia Warszawa już oficjalnie poinformował, że Jan Leszczyński został sprzedany do Borussii Mönchengladbach. Ostatnio mówiło się o 3 milionach za tę transakcję.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Jan Leszczyński pożegnał się z Legią Warszawa

Legia Warszawa w nadchodzącym sezonie walczyć będzie o najwyższe cele, a przynajmniej takie jest oczekiwanie kibiców. Wszyscy doskonale wiedzą, że kolejna kampania z tak słabymi wynikami jak ostatnio nie może się już powtórzyć. Niemniej obecnie niewiele wskazuje na to, aby było zdecydowanie lepiej. Wszystko przez brak konkretnych wzmocnień kadry Wojskowych.

Dlatego też Legia musi sprzedawać, aby pozyskanie środki przeznaczyć na nowych graczy. Zgodnie z ostatnimi medialnymi doniesieniami, na zasadzie transferu definitywnego do Borussii Mönchengladbach przeniósł się Jan Leszczyński. Środkowy obrońca miał kosztować klub z Bundesligi około 3 milionów euro plus bonusy, co zdaje się być dobrą kwotą obecnie, choć z pewnością w przyszłości można było zarobić znacznie więcej.

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Jan Leszczyński w minionym sezonie rozegrał w sumie cztery mecze w pierwszym zespole z Łazienkowskiej. Poza tym regularnie reprezentował barwy rezerw. 19-letni środkowy obrońca, który na koncie ma kilkanaście występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski, wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 600 tysięcy euro.

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