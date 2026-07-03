ŁKS chce młodego piłkarza Legii Warszawa. Zapłacą kilkaset tysięcy euro

SR SPORT PHOTO AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS rozmawia ws. transfery z Legii Warszawa

ŁKS Łódź ma przed sobą bardzo wymagający sezon. Wszystko wskazuje na to, że będą oni jednym z faworytów do awansu do PKO Ekstraklasy, choć jednocześnie trudno powiedzieć, że mają murowane miejsce w pierwszej dwójce Betclic 1. ligi. To wszystko przez fakt, że najbliższy sezon tych rozgrywek zapowiada się niezwykle ciekawie i wyrównanie. Dlatego też Łodzianie szukają poważnych wzmocnień swojego składu.

Do tej pory potwierdzili oni kilka ciekawych ruchów, ale kolejne są na horyzoncie. Jednym z nich jest pozyskanie Mateusza Szczepaniaka, który ostatnio wypożyczony był do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a naturalnie jest graczem Legii Warszawa. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, ŁKS może zapłacić za ofensywnego pomocnika nawet 300 tysięcy euro. Rozmowy trwają.

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Mateusz Szczepaniak w minionym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował dwie asysty. Był to dla 19-latka pierwszy pełny sezon na seniorskim poziomie. Na jego koncie jest także 14 spotkań w pierwszym zespole Legii Warszawa, gdzie zdobył nawet gola i zaliczył asystę. Ofensywny gracz jest młodzieżowym reprezentantem Polski, który wystąpił już w kilkudziesięciu meczach w różnych kategoriach wiekowych. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

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