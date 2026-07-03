Chce zostać w Wiśle Kraków do końca kariery. „Idealny scenariusz”

10:13, 3. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Gazeta Krakowska

Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy po czterech latach. Alan Uryga był w drużynie, gdy ta spadała, a teraz mógł cieszyć się z awansu. W rozmowie dla "Gazety Krakowskiej" obrońca przedstawił swoją obecną sytuację i plany związane z Białą Gwiazdą.

Piłkarze Wisły Kraków
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Uryga nie myśli o innym klubie. Chce grać tylko w Wiśle

Wisła Kraków po czterech latach wreszcie wraca do Ekstraklasy. W tym czasie zmieniła się praktycznie cała drużyna, choć spadek do pierwszej ligi dobrze pamięta Alan Uryga, który teraz mógł cieszyć się z awansu. Doświadczony obrońca ma za sobą trudne chwile – w minionym sezonie wystąpił tylko w trzech meczach. Gdy wyleczył zerwane wiązadła krzyżowe i powoli wracał do gry, przytrafił mu się kolejny uraz.

Obecnie 32-latek jest w pełni zdrowy, trenuje z drużyną, gra w sparingach i przygotowuje się do sezonu Ekstraklasy. Jego kontrakt z Wisłą został przedłużony po awansie, więc przez najbliższy rok na pewno pozostanie w klubie. Co dalej? Uryga oczywiście zapowiada walkę o miejsce w pierwszym składzie, a dodatkowo jest przecież kapitanem i jednym z liderów w szatni.

Choć Uryga nie myśli jeszcze o końcu kariery, przyznaje, że jego wymarzonym rozwiązaniem jest gra w Wiśle Kraków aż do emerytury.

– Przede wszystkim – zupełnie jeszcze o tym nie myślę. Nie ma takich planów, żeby już coś deklarować. Ale jeśli ktoś by mnie, że tak powiem, do tego zmusił, aby wizualizować sobie przyszłość i wybrać idealny dla mnie scenariusz, no to pewnie tak. Znowu wracam do tego, że jestem wiślakiem, więc zakończenie kariery w tym klubie byłoby dla mnie czymś wyjątkowym. Ale podkreślam, że to jeszcze nie teraz, to zdecydowanie melodia przyszłości – przyznał środkowy obrońca w wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej”.

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