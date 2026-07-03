Arsenić ujawnia kulisy. Dlatego zdecydował się na transfer do Legii

Zoran Arsenić przeniósł się tego lata do Legii Warszawa i znów trafił pod skrzydła Marka Papszuna. W rozmowie dla TVP Sport ujawnił kulisy swojej decyzji.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Papszun przekonał Arsenicia do transferu

Zoran Arsenić po latach opuścił szeregi Rakowa Częstochowa i trafił do Legii Warszawa. Znów będzie występował pod wodzą Marka Papszuna, który przekonał go do tego transferu. Chorwacki stoper ujawnia kulisy zmiany otoczenia – Medaliki nie skorzystały z opcji przedłużenia wygasającej umowy, więc ten rozpoczął poszukiwania nowego klubu. Po rozmowie z Papszunem stało się jasne, że to właśnie dla stołecznej ekipy będzie grał w kolejnym sezonie.

– Raków miał opcję przedłużenia ze mną umowy, ale nie skorzystał z tej możliwości. Kiedy dostałem informację, że sprawy wyglądają właśnie tak, to musiałem porozmawiać z częstochowski klubem, ale też innymi zespołami. Jedną z tych drużyn była tez Legia Warszawa. Kiedy ten temat się pojawił, porozmawiałem także z trenerem Papszunem, a potem decyzja była już łatwa. Jeszcze przed końcem sezonu było jasne, że kolejne rozgrywki rozpocznę jako gracz stołecznego klubu – ujawnił chorwacki stoper w wywiadzie dla TVP Sport.

Arsenić współpracował już z Papszunem w Rakowie. Pod jego skrzydłami stał się czołowym defensorem Ekstraklasy, notując dla klubu z Częstochowy w sumie 149 występów. Do Legii przeniósł się w ramach transferu bezgotówkowego, podpisując dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. To dla niego czwarty klub w Polsce – przed Rakowem był jeszcze związany z Wisłą Kraków oraz Jagiellonią Białystok.

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