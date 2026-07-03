Arsenić ujawnia kulisy. Dlatego zdecydował się na transfer do Legii

11:00, 3. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Zoran Arsenić przeniósł się tego lata do Legii Warszawa i znów trafił pod skrzydła Marka Papszuna. W rozmowie dla TVP Sport ujawnił kulisy swojej decyzji.

Zoran Arsenić
Obserwuj nas w
fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Papszun przekonał Arsenicia do transferu

Zoran Arsenić po latach opuścił szeregi Rakowa Częstochowa i trafił do Legii Warszawa. Znów będzie występował pod wodzą Marka Papszuna, który przekonał go do tego transferu. Chorwacki stoper ujawnia kulisy zmiany otoczenia – Medaliki nie skorzystały z opcji przedłużenia wygasającej umowy, więc ten rozpoczął poszukiwania nowego klubu. Po rozmowie z Papszunem stało się jasne, że to właśnie dla stołecznej ekipy będzie grał w kolejnym sezonie.

– Raków miał opcję przedłużenia ze mną umowy, ale nie skorzystał z tej możliwości. Kiedy dostałem informację, że sprawy wyglądają właśnie tak, to musiałem porozmawiać z częstochowski klubem, ale też innymi zespołami. Jedną z tych drużyn była tez Legia Warszawa. Kiedy ten temat się pojawił, porozmawiałem także z trenerem Papszunem, a potem decyzja była już łatwa. Jeszcze przed końcem sezonu było jasne, że kolejne rozgrywki rozpocznę jako gracz stołecznego klubu – ujawnił chorwacki stoper w wywiadzie dla TVP Sport.

Arsenić współpracował już z Papszunem w Rakowie. Pod jego skrzydłami stał się czołowym defensorem Ekstraklasy, notując dla klubu z Częstochowy w sumie 149 występów. Do Legii przeniósł się w ramach transferu bezgotówkowego, podpisując dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. To dla niego czwarty klub w Polsce – przed Rakowem był jeszcze związany z Wisłą Kraków oraz Jagiellonią Białystok.

Kurs 200.00 na wygraną Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości