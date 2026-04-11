Tottenham chce wzmocnić skład. Celem szwedzki skrzydłowy

Tottenham Hotspur rozgrywa słaby sezon, walcząc o utrzymanie w Premier League. Jak donosi serwis SportsBoom.com, angielski klub będzie aktywny w letnim okienku transferowym i może sprowadzić Benjamina Nygrena.

Benjamin Nygren przykuł uwagę Tottenhamu Hotspur

Tottenhamu Hotspur rozgrywa katastrofalny sezon. W tym momencie ekipa Kogutów ma na swoim koncie zaledwie 30 punktów i zajmuje odległe 18. miejsce w tabeli Premier League, znajdując się w strefie spadkowej. Niedawno w roli szkoleniowca drużyny Spurs zatrudniono Roberto De Zerbiego, który zastąpił na ławce trenerskiej Igora Tudora. Niezależnie od utrzymania, latem dojdzie do wielu zmian w składzie londyńskiego zespołu.

Jak podaje strona internetowa „SportsBoom.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do drużyny Kogutów jest Benjamin Nygren. 24-letni skrzydłowy wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur, który musi liczyć się z wydatkiem około 30 milionów euro.

Najbliższego lata o podpis prawego napastnika ma powalczyć również Brighton & Hove Albion, więc szykuje się zacięta rywalizacja między angielskimi ekipami o szwedzkiego zawodnika. Zatem wiele wskazuje na to, że rosły piłkarz zakotwiczy w Premier League.

Benjamin Nygren na co dzień z powodzeniem występuje w Celtiku Glasgow. Mierzący 188 centymetrów skrzydłowy przywdziewa koszulkę szkockiego klubu od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z FC Nordsjaelland za 1,5 miliona euro. W aktualnej kampanii rozegrał 50 meczów, zdobył 19 bramek oraz zanotował 8 asyst. Kontrakt dziewięciokrotnego reprezentanta Szwecji z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.