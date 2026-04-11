Tottenham chce wzmocnić skład. Celem szwedzki skrzydłowy

15:54, 11. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  SportsBoom.com

Tottenham Hotspur rozgrywa słaby sezon, walcząc o utrzymanie w Premier League. Jak donosi serwis SportsBoom.com, angielski klub będzie aktywny w letnim okienku transferowym i może sprowadzić Benjamina Nygrena.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Tottenhamu Hotspur rozgrywa katastrofalny sezon. W tym momencie ekipa Kogutów ma na swoim koncie zaledwie 30 punktów i zajmuje odległe 18. miejsce w tabeli Premier League, znajdując się w strefie spadkowej. Niedawno w roli szkoleniowca drużyny Spurs zatrudniono Roberto De Zerbiego, który zastąpił na ławce trenerskiej Igora Tudora. Niezależnie od utrzymania, latem dojdzie do wielu zmian w składzie londyńskiego zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak podaje strona internetowa „SportsBoom.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do drużyny Kogutów jest Benjamin Nygren. 24-letni skrzydłowy wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur, który musi liczyć się z wydatkiem około 30 milionów euro.

Najbliższego lata o podpis prawego napastnika ma powalczyć również Brighton & Hove Albion, więc szykuje się zacięta rywalizacja między angielskimi ekipami o szwedzkiego zawodnika. Zatem wiele wskazuje na to, że rosły piłkarz zakotwiczy w Premier League.

Benjamin Nygren na co dzień z powodzeniem występuje w Celtiku Glasgow. Mierzący 188 centymetrów skrzydłowy przywdziewa koszulkę szkockiego klubu od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z FC Nordsjaelland za 1,5 miliona euro. W aktualnej kampanii rozegrał 50 meczów, zdobył 19 bramek oraz zanotował 8 asyst. Kontrakt dziewięciokrotnego reprezentanta Szwecji z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.