QSP / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Davies po sezonie może opuścić Bayern Monachium

Alphonso Davies rozegrał bardzo dobre mecze z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów, czym jeszcze bardziej mógł zwrócić na siebie uwagę Królewskich. Media uważają, że między innymi zdobyty gol na Santiago Bernabeu może przybliżyć go do transferu do drużyny mistrza Hiszpanii.

Tymczasem Fabrizio Romano zasugerował, że Bayern Monachium nie jest „optymistyczny” odnośnie przedłużenia kontraktu z Daviesem. Nowa umowa jest negocjowana już od dłuższego czasu, ale Kanadyjczyk nie jest skory do zaakceptowania warunków zaproponowanych przez klub i wciąż zwleka z odpowiedzią. Jeśli porozumienia nadal nie będzie latem to Bawarczycy zdecydują się na jego sprzedaż, by za rok nie stracić go za darmo.

Bawarczycy mają coraz mniejsze nadzieje, że Davies zaakceptuje ich ofertę, szczególnie w obliczu zainteresowania ze strony Realu Madryt. Ponadto, obrońca został zauważony podczas rozmowy z Carlo Ancelottim po meczu półfinałowym Ligi Mistrzów, chociaż nie powinno to być interpretowane jako jakiś znaczący sygnał.

Media przypominają jednak, że transfer Daviesa na Santiago Bernabeu dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy Real Madryt również zgodzi się spełnić żądania Bayernu. To może okazać się wyzwaniem. Zgodnie z informacjami Fabrizio Romano, Real Madryt nie planuje płacić Bayernowi żądanych 50-70 milionów euro za Daviesa, dlatego przyszłość defensora stoi pod dużym znakiem zapytania.

