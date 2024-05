Wenger porównał Bellinghama do byłego gwiazdora Realu Madryt

Arsene Wenger po meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium porównał Jude'a Bellinghama do legendy Królewskich Zinedine'a Zidane'a. Były menedżer Kanonierów zwrócił jednak uwagę, że Anglik dołączył do ekipy Los Blancos w znacznie młodszym wieku.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham znów chwalony. Został porównany do Zidane’a

Jude Bellingham zaledwie rok po przejściu do Realu Madryt, stanie naprzeciw swojego byłego klubu, gdy Królewscy zmierzą się w finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Anglik bardzo szybko stał się kluczową postacią Los Blancos i jest chwalony przez wielu ekspertów. Pomocnik może też liczyć na słowa uznania od Arsene’a Wengera, który porównał go do Zinedine’a Zidane’a.

– Zinedine Zidane przybył do Realu Madryt, mając 29 lat, podczas gdy ten chłopak ma 20 lat i to jest duża różnica. Ale już teraz przypomina go swoją grą pod względem fizycznym oraz umiejętności technicznych – przyznał Wenger komplementując młodą gwiazdę Królewskich.

Wenger wydaje się być rzeczywiście zaskoczony, jak dobrze Bellingham radzi sobie z presją i oczekiwaniami w tak młodym wieku. Mało kto mógł przewidzieć, że Bellingham zgromadzi 22 gole i 10 asyst w 39 meczach tego sezonu. Jest drugim najlepszym strzelcem La Liga z 18 golami. Jego wkład był kluczowy dla Realu Madryt w odzyskaniu tytułu mistrzowskiego, podczas gdy jego cztery bramki i cztery asysty w Lidze Mistrzów pomogły Los Blancos dotrzeć do finału.

Anglik był krytykowany przez niektórych ekspertów czy fanów za spadek formy w 2024 roku, ale pomocnik otrzymał wsparcie od czołowych osobistości futbolu, w tym Ruuda van Nistelrooya, który również był zaskoczony występami Bellinghama w tym sezonie, a teraz także od Arsene’a Wengera.

