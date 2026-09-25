Szulc ocalił stanowisko. PZPN zakończył obrady

Polski Związek Piłki Nożnej zakończył piątkowe obrady bez zmiany na czele Kolegium Sędziów. Jak przekazał Mateusz Miga z TVP Sport, Marcin Szulc pozostaje na stanowisku.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: PZPN

PZPN zdecydował w sprawie Szulca

Polski Związek Piłki Nożnej podczas piątkowego posiedzenia zarządu nie zdecydował się na zmianę przewodniczącego Kolegium Sędziów. Marcin Szulc zachował stanowisko, ale nie oznacza to definitywnego zakończenia dyskusji wokół jego pracy. Jak informował dziennikarz TVPSport.pl Mateusz Miga na platformie X, Szulc przedstawił swoje stanowisko członkom zarządu.

W najbliższym czasie szczególną rolę ma odegrać Tomasz Garbowski. Wiceprezes PZPN ds. piłki amatorskiej będzie przyglądał się funkcjonowaniu Kolegium Sędziów, a następnie przedstawi zarządowi swoje wnioski. Dopiero wtedy może pojawić się temat ewentualnej zmiany na stanowisku. Garbowski nadzorował już Kolegium podczas pierwszej kadencji Cezarego Kuleszy.

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W tle całej sprawy pozostaje zamieszanie związane z Adrianem Siemieńcem. Według ustaleń WP SportoweFakty wiadomości trenera Jagiellonii dotyczące kontaktu z sędziami trafiły do Marcina Szulca już 17 maja, natomiast rzecznik dyscyplinarny PZPN otrzymał materiały dopiero 9 lipca. Sam związek przedstawiał natomiast 7 lipca jako moment, w którym prezes i rzecznik dyscyplinarny dowiedzieli się o sprawie.

To niejedyny problem, który w ostatnim czasie obciążał atmosferę wokół Kolegium Sędziów. Wcześniej Paweł Sokolnicki publicznie krytykował funkcjonowanie Centrum VAR, a Arkadiusz Kamil Wójcik zarzucał Szulcowi i jednemu z członków kolegium między innymi mobbing, groźby i zniesławienie. Wójcik złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Jeżeli po obserwacji Tomasza Garbowskiego zarząd PZPN uzna, że potrzebna jest zmiana, temat następcy Szulca może ponownie pojawić się na stole. W przestrzeni medialnej pojawia się w tym kontekście nazwisko Jarosława Przybyła, ale na ten moment są to jedynie nieoficjalne informacje. PZPN nie podjął decyzji o zmianie, a Szulc pozostaje przewodniczącym Kolegium Sędziów.