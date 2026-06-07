Nowy galaktyczny transfer? Real Madryt jest gotowy przesunąć granice

Real Madryt może szykować transferowy ruch, który wstrząśnie europejskim futbolem. Florentino Perez ma być gotowy wyłożyć fortunę za Michaela Olise.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt planuje ruszyć po Michaela Olise

Real Madryt nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym i według najnowszych informacji rozważa przeprowadzenie jednej z najdroższych transakcji w swojej historii. Na celowniku Królewskich znalazł się Michael Olise, który po znakomitym sezonie w Bayernie Monachium wyrósł na jednego z najbardziej pożądanych ofensywnych zawodników w Europie.

Jak informuje Miguel Serrano, na którego powołuje się Defensa Central, prezydent Realu Madryt Florentino Perez jest gotowy zwiększyć ofertę za reprezentanta Francji do aż 180 milionów euro. Byłby to znaczący wzrost względem wcześniejszych wieści, według których madrycki klub rozważał wydatek na poziomie 150 milionów euro.

Rosnące zainteresowanie nie jest przypadkowe. Olise ma za sobą fenomenalną kampanię, podczas której należał do najskuteczniejszych i najbardziej kreatywnych piłkarzy w Europie. W minionym sezonie wystąpił w 52 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobył 22 bramki i zanotował aż 31 asyst. Tak imponujące liczby sprawiły, że jego nazwisko regularnie pojawia się w kontekście największych klubów świata.

Dodatkowo medialne spekulacje podgrzały wcześniejsze informacje przekazane przez dziennikarkę Ramonę Alvarez, według której sam zawodnik jest zainteresowany przenosinami do stolicy Hiszpanii. Jeśli te informacje się potwierdzą, gigant La Liga może otrzymać ważny argument podczas ewentualnych negocjacji.

Transfer nie będzie jednak prosty. Mistrz Bundesligi ma mocną pozycję, ponieważ kontrakt Olise obowiązuje do lata 2029 roku. Niemiecki gigant nie musi więc spieszyć się ze sprzedażą swojej gwiazdy, a ewentualne rozmowy mogą należeć do najtrudniejszych w najbliższym oknie transferowym.