Górnik Zabrze mógł niegdyś pożegnać Sondre Lisetha. Michal Gasparik ujawnił, że napastnik był już jedną nogą poza klubem. Dziś jednak Norweg jest kluczowym zawodnikiem w zespole wicemistrza Polski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michal Gasparik: Sondre Liseth był już jedną nogą poza Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze w minioną sobotę rozpoczął zmagania w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski zaliczyli udaną inaugurację, ponieważ pokonali Śląska Wrocław rezultatem 2:1. Podopieczni Michala Gasparika przez większą część meczu przegrywali. W drugiej odsłonie jednak udało im się odwrócić losy rywalizacji.

Po meczu ze Śląskiem Wrocław Michal Gasparik wrócił do sytuacji Sondre Lisetha sprzed kilku miesięcy. Szkoleniowiec zdradził, że napastnik był bardzo blisko odejścia z Górnika Zabrze, ale mimo niepewnej przyszłości zachowywał pełen profesjonalizm. Norweg zapewnił trenera, że niezależnie od okoliczności będzie gotowy do gry i da z siebie wszystko, jeśli tylko dostanie szansę.

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– Super jest, że wcześniej na początku tego sezonu praktycznie był już jedną nogą „out” z zespołu, szukał innego rozwiązania, ale podchodził do mnie i powiedział, że zawsze będzie przygotowany, obojętnie gdzie zagra. Ale że lepiej czuje się wyżej. Daliśmy radę. W poprzednim sezonie zdobył osiem bramek, był naszym najlepszym strzelcem – powiedział Michal Gasparik cytowany przez portal Transfery.info.

Sondre Liseth dotychczas rozegrał 50 spotkań w koszulce Górnika Zabrze. Norweski napastnik zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.