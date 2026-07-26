Jagiellonia finalizuje transfer nowego gracza. Zapłaci niespełna milion euro

Jagiellonia Białystok jest bardzo blisko sfinalizowania transferu niejakiego Andersa Klynge. Nowy pomocnik z Bodo/Glimt ma kosztować mniej niż milion euro. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Nowy pomocnik o krok od Jagiellonii

Jagiellonia Białystok na inaugurację nowego sezonu PKO Ekstraklasy pokonała zespół Korony Kielce w samej końcówce meczu. Samo spotkanie jednak mocno obnażyło braki zespołu Adriana Siemieńca i po prostu fakt, że latem z klubem pożegnało się wielu ważnych zawodników. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że kwestia ich następców nadal jest brana pod uwagę i kolejne transfery będą. Jeden z nich jest nawet bardzo blisko.

Według informacji, które przekazał Szymon Janczyk z „Weszło”, nowym graczem Jagiellonii Białystok zostanie Anders Klynge z norweskiego Bodo/Glimt. Transfer ten awizowany był już jakiś czas temu, ale teraz porozumienie ma być o krok. Co ważne, Duma Podlasia za nowego środkowego pomocnika zapłaci mniej niż milion euro.

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Anders Klynge w obecnym sezonie norweskiej ekstraklasy wystąpił w 15 meczach, zdobywając jedną bramkę. Od momentu dołączenia do FK Bodø/Glimt uzbierał niespełna 25 występów we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej przez kilka lat reprezentował barwy Silkeborg IF, dla którego na poziomie duńskiej Superligi rozegrał 73 spotkania. Według serwisu Transfermarkt wartość rynkowa 25-letniego środkowego pomocnika wynosi obecnie milion euro, a jego kontrakt z norweskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

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