fot. Imago/Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat marzy o hitowym transferze i grze w klubie z czołówki

Bayern Monachium nie wyklucza ściągnięcia Marokańczyka

Jest on jedną z opcji w przypadku odejścia Leona Goretzki

Bawarczycy skuszą się na Marokańczyka?

Sofyan Amrabat otrzymał zapewnienie, że tego lata będzie mógł sfinalizować hitową przeprowadzkę. Chciał on transferu tuż po mistrzostwach świata w Katarze, jednak Fiorentina nie zamierzała rozstawać się z gwiazdorem w trakcie sezonu.

Z prac nad transferem jakiś czas temu zrezygnowała FC Barcelona. Na ten moment Amrabatowi najbliższej do Old Trafford. Manchester United wykazuje poważne zainteresowanie transferem, lecz nie będzie spełnił wygórowanych żądań Fiorentiny. Oba kluby pozostają w kontakcie i próbują dojść do porozumienia.

Marokańczyk może także kontynuować swoją karierę w Bundeslidze. Nieustannie na swojej liście życzeń ma go Bayern Monachium. Amrabat jest w Bawarii traktowany jednak jako alternatywa, gdyż największe zainteresowanie budzi kandydatura Aureliena Tchouameniego. Mistrzowie Niemiec nie wykluczają wzmocnienia środka pola, jednak na ten moment skupiają się na transferze Harry’ego Kane’a.

Amrabat ma szansę wylądować na Allianz Arena, jeśli z klubem pożegna się Leon Goretzka.

