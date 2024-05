PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Laporta nie zmieni decyzji ws. przyszłości Xaviego

Joan Laporta, prezes Barcelony był mocno wzburzony z powodu niektórych wypowiedzi Xaviego Hernandeza na temat składu drużyny oraz sytuacji finansowej klubu. Pomimo wciąż niepewnych losów Hiszpana, pojawiły się doniesienia sugerujące, że szkoleniowiec może zachować swoje stanowisko po tym, jak zajął drugie miejsca w La Liga na koniec sezonu. Zdaniem “Sportu” niedzielne wygrana miała wzmocnić jego pozycję.

Jednakże, według “El Chiringuito TV”, nie ma żadnej szansy na to, że Xavi pozostanie trenerem Barcelony. Decyzja o jego zwolnieniu jest pewna, a szanse na kontynuowanie pracy wynoszą dokładnie zero procent. Joan Laporta, podjął już decyzję i mimo zaplanowanego spotkania z Xavim w tym tygodniu, nic nie wskazuje na zmianę tej decyzji, co również przeczy niedawnym doniesieniom “Sportu”, który sugerował, że prezydent Blaugrany może odstawić emocje na boczny tor i kontynuować współpracę z Hiszpanem.

Wypowiedzi Xaviego na temat finansów klubu i transferów, a także sytuacji z Vitora Roque, wywołały duże kontrowersje. Na tyle duże, że mimo wcześniejszego porozumienia, Laporta jest gotów wyrzucić go klubu.

Kilku kandydatów zostało już zidentyfikowanych jako potencjalni następcy Xaviego na stanowisku trenera Blaugrany na przyszły sezon. Faworytami do jego zastąpienia mają być Hansi Flick i Rafael Marquez. Obecnie wszystko wskazuje na to, że kadencja Xaviego jako trenera Barcelony dobiegnie końca już po meczu z Sevillą w ten weekend.

Zobacz również: Klopp może wrócić do BVB w zaskakującej roli. Lineker ujawnia