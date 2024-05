Elvis Basanović, agent Benjamina Sesko przyznaje, że kluby Serie A mogą nie być w stanie „pozwolić sobie” na transfer napastnika RB Lipsk. Ponadto zaznaczył, że jego klient nie zamierza przenosić się do Arabii Saudyjskiej.

Agent Sesko skomentował przyszłość gwiazdy RB Lipsk

Benjamon Sesko stał się jednym z głównych celów transferowych wielu dużych klubów w Europie, zwłaszcza Milanu i Arsenalu. Jego agent, Elvis Basanović, udzielił najnowszych informacji na temat przyszłości słoweńskiego piłkarza w wywiadzie dla “Sportklub”.

– Mogę powiedzieć, że Benjamin jest brany pod uwagę zarówno przez kluby z Premier League, jak i Serie A. Ale z szacunku nie mogę wymieniać ich nazw. Rozmawiamy o czołowych klubach. Benjamin jest obecnie w topowym zespole. Bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, jak dużym klubem jest Lipsk. Przed nami z pewnością intensywne tygodnie – przyznał Basanović.

20-letni napastnik otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu od niemieckiego klubu. – Benjamin ma dużo możliwości pod koniec sezonu, ale to jego decyzja. Lipsk bardzo stara się go zatrzymać. Mają swoje argumenty dotyczące rozwoju, są także dużym klubem z doskonałymi warunkami. Mają mocne karty.

Sesko nie wyjedzie do Arabii Saudyjskiej

– Obecnie włoskim klubom ciężko będzie pozwolić sobie na taki transfer. Powiedziałem dużo tym stwierdzeniem. Ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Decyzja należy do Benjamina. Moim obowiązkiem jest dostarczenie mu ofert. Mogę również potwierdzić, że jest zainteresowanie od klubów z Arabii Saudyjskiej, ale jednocześnie Benjamin nie opuści Europy w żadnych okolicznościach. Przynajmniej nie teraz – podsumował jego agent.

Kontrakt Sesko zawiera klauzulę wykupu w wysokości 50 milionów euro, jednak jest ona związana z jego występami, więc według ostatnich doniesień w Niemczech, została podniesiona do co najmniej 65 milionów euro. Słoweński napastnik strzelił 18 goli w 42 występach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, a jego kontrakt z RB Lipsk wygasa w czerwcu 2028 roku.

