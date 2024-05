Inter bliski zmiany właściciela. Rodzina Zhang ma już tylko kilka godzin

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Inter Mediolan

Koniec ery Stevena Zhanga w Interze Mediolan

W 2021 roku, Suning zaciągnął pożyczkę refinansującą w wysokości 275 milionów euro, zabezpieczoną udziałami w Interze Mediolan. Jednak suma ta wraz z odsetkami w wysokości 12% wzrosła do około 380 milionów euro. Termin jej spłaty mija we wtorek. Tymczasem “La Gazzetta dello Sport” potwierdza, że praktycznie niemożliwe jest, aby Zhang spłacił tę sumę w najbliższych godzinach, co oznacza, że jego era jako prezydenta Interu zakończy się po 2906 dniach. Mediolańscy dziennikarze spodziewają się oficjalnego oświadczenia Oaktree po godzinie 17:00.

Amerykańska firma sfinalizuje przejęcie klubu w ciągu kilku dni, po czym obecny zarząd złoży rezygnację, rozpoczynając nową erę dla Nerazzurrich. Czy Oaktree zachowa klub na dłuższą metę, czy poszuka nabywcy, pozostaje niejasne. Pewne jest, że amerykańska firma nie chce obniżać wartości klubu, więc los zdaniem “Gazzetty” nie ma obawy o przyszłość kluczowych zawodników.

Ponadto “Gazzetta” zaprzecza, jakoby Zhang miał zachować mniejszościowe udziały w klubie i nie jest jasne, czy otrzyma jakąkolwiek kwotę po sprzedaży Interu przez Oaktree. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że amerykańska firma zapłaci różnicę między kwotą sprzedaży a udzieloną pożyczką.

Według raportu, Oaktree odrzuciło prośbę Zhanga o krótkoterminowe przedłużenie pożyczki, a rozmowy z Pimco na temat nowej długoterminowej umowy zakończyły się kilka dni temu, co utorowało drogę do końca ery Suning na San Siro.

