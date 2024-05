Nicolo Fagioli odpokutował dyskwalifikację i wrócił do gry w Juve

Juventus w poniedziałkowy wieczór zaliczył remis w meczu wyjazdowym z Bolognią (3:3) w ramach 37. kolejki Serie A. W tym spotkaniu po dyskwalifikacji do gry wrócił Nicolo Fagioli.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Fagioli

Nicolo Fagioli wrócił po dłuższej przerwie do gry

Juventus w tej kampanii cały czas liczy się w grze o trzecie miejsce w tabeli ligi włoskiej na koniec sezonu. Tymczasem w poniedziałkowy spotkaniu z Bolognią na boisku pojawił się Nicolo Fagioli. Włoch zastąpił w 71. minucie Adriena Rabiota. Piłkarz czekał na kolejny występ w szeregach Starej Damy od 1 października 2023 roku.

Fagioli został wykluczony z życia piłkarskiego na 12 miesięcy za obstawianie zakładów u nielegalnych bukmacherów. Niemniej część tej kary została zastąpiona co najmniej sześciomiesięczną terapię. W związku z tym 20 maja po pięciu miesiącach skończył się zawieszenie zawodnika. Włoch przeciwko Rossoblu rozegrał siódmy mecz w taj kampanii, notując w nich jedną asystę.

Środkowy pomocnik trafił do Juve w 2015 roku. Pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał jako junior Akademii Piłkarskiej Piacenzy. Następnie występował w młodzieżowej drużynie Starej Damy, z której latem 2021 roku trafił na wypożyczenie do Cremonese. Po roku wrócił natomiast do Juventusu.

Obecna umowa Fagioliego obowiązuje z klubem z Turynu do końca czerwca 2028 roku. Jak na razie reprezentant Włoch w pierwszym zespole Juve wystąpił łącznie w 46 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i sześć kluczowych podań. W drużynie narodowej debiut zaliczył z kolei w listopadzie 2022 roku w starciu przeciwko Albanii.

Czytaj więcej: Urbański z fenomenalnym występem, Milik z kapitalnym golem [WIDEO]