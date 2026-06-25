Bayern Monachium blisko głośnego transferu. Na stole 55 mln euro

Bayern Monachium osiągnął porozumienie z Eintrachtem Frankfurt w sprawie transferu Nathaniela Browna - przekazał Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport". Reprezentant Niemiec podpisze pięcioletni kontrakt z mistrzem kraju.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nathaniel Brown trafi do Bayernu Moanchium

Bayern Monachium w minionym sezonie sięgnął po 35. tytuł mistrza Niemiec. Władze bawarskiego giganta nie zwalniają jednak tempa i pracują nad kolejnymi wzmocnieniami przed nowym sezonem. Jednym z priorytetów transferowych pozostaje Ismael Saibari z PSV Eindhoven. Reprezentant Maroka ma za sobą bardzo udany sezon i wzbudza duże zainteresowanie mistrza Niemiec.

Tymczasem Bayern dopina kolejny głośny transfer. Klub z Allianz Areny osiągnął pełne porozumienie z Eintrachtem Frankfurt w sprawie sprowadzenia Nathaniela Browna. Jak poinformował Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, ostatnia przeszkoda w negocjacjach została usunięta, a oba kluby uzgodniły finalną kwotę transferu na poziomie 55 milionów euro.

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Co istotne, Bayern już wcześniej dogadał się z samym zawodnikiem w sprawie warunków kontraktu. Brown ma w najbliższych dniach przejść testy medyczne, po których podpisze kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku.

Transfer Browna wzbudza duże zainteresowanie również dlatego, że Bayern musiał odeprzeć konkurencję ze strony angielskich gigantów. Zarówno Arsenal, jak i Chelsea próbowały przejąć zawodnika i do końca walczyły o lewego obrońcę. Ostatecznie to bawarski klub okazał się najbardziej zdecydowany i skuteczny w negocjacjach.

23-letni defensor ma za sobą bardzo solidny sezon w barwach Eintrachtu. W minionych rozgrywkach rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył cztery bramki i zanotował sześć asyst.