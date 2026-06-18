Bayern pozyska gwiazdę mundialu. Piłkarz przeszedł testy medyczne

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Ismael Saibari o krok od Bayernu Monachium

Bayern Monachium pokazał się z bardzo dobrej strony w minionym sezonie, sięgając po mistrzostwo Niemiec oraz triumf w krajowym pucharze. Bawarski klub liczy jednak na jeszcze lepsze wyniki w kampanii 2026/2027, stawiając sobie za główny cel zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W związku z tym włodarze z Allianz Areny pozostają aktywni na rynku transferowym i są o krok od sfinalizowania kolejnego dużego wzmocnienia składu.

Nowym piłkarzem drużyny Die Roten zostanie bowiem Ismael Saibari. Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Bayern Monachium osiągnął pełne porozumienie z PSV Eindhoven w sprawie transferu marokańskiego pomocnika. Sam zawodnik przeszedł właśnie testy medyczne, co oznacza, że do oficjalnego potwierdzenia transakcji pozostały już tylko formalności. 25-letni playmaker podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku, a wartość całej operacji ma wynieść od 50 do 55 milionów euro.

31-krotny reprezentant Maroka, który wpisał się na listę strzelców w zremisowanym 1:1 meczu mistrzostw świata przeciwko Brazylii, z powodzeniem występował w lidze holenderskiej od lipca 2020 roku. Wówczas przeniósł się do PSV Eindhoven z KRC Genk za nieujawnioną kwotę. Wcześniej szkolił się również w Anderlechcie Bruksela, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W minionej kampanii rozegrał 37 spotkań, zdobył 19 bramek i zanotował 9 asyst, będąc jednym z liderów swojego zespołu.

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