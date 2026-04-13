Anthony Gordon pozostaje celem Bayernu Monachium

Bayern Monachium nie tylko myśli o trofeach, które może zdobyć w tym sezonie. Bawarczycy już zastanawiają się, jakich wzmocnień mogą dokonać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jednym z piłkarzy, który jest łączony z niemieckim gigantem, to Anthony Gordon. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Florian Plettenberg ze „Sky Sport”. Otóż mistrzowie Niemiec poważnie myślą o sprowadzeniu gwiazdy Newcastle United.

Wspomniane źródło przekazuje, że Bayern Monachium przeprowadził już odpowiednie rozmowy na temat Anthony’ego Gordona. Newcastle United jednak jeszcze nie otrzymało oferty transferowej. Mistrzowie Niemiec jednak nie zamierzają się spieszyć. Bawarczycy natomiast muszą mieć na uwadze, że trzeba sięgnąć głęboko do portfela. Sroki nie chcą bowiem rozstawać się ze swoją gwiazdą.

Anthony Gordon jest postrzegany przez Bayern Monachium jako konkurent do walki z Luisem Diazem o podstawowy skład. Kolumbijczyk jest w znakomitej formie, ale możemy być pewni, że reprezentant Anglii tak łatwo nie odpuści. Czas pokaże, czy dojdzie do tego hitowego transferu.

W trwającej kampanii Anthony Gordon rozegrał 46 spotkań w koszulce Newcastle United. Angielski skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 17 trafień, a także zaliczył pięć asyst.