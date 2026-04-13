Bayern dostał zapytania od gigantów. Klub zdecydował ws. transferu gwiazdy

Na zdjęciu: Vincent Kompany

Manchester United i Chelsea chcą Aleksandara Pavlovicia

Aleksandar Pavlović rozgrywa solidny sezon w barwach Bayernu Monachium. Dobra forma 21-latka przyciągnęła uwagę wielu klubów z Premier League.

Oprócz Manchesteru United i Chelsea sytuację zawodnika monitorują także FC Barcelona oraz Real Madryt. To pokazuje, jak duży potencjał widzą w nim najwięksi giganci.

Czerwone Diabły szukają następcy Casemiro, który ma odejść po zakończeniu bieżących rozgrywek. Pavlović mógłby wypełnić tę lukę i dać drużynie więcej jakości w środku pola. Z kolei The Blues rozglądają się za partnerem dla Moisesa Caicedo, który mógłby wesprzeć defensywę.

Mimo to mistrzowie Niemiec jasno dali do zrozumienia, że nie planują sprzedaży. Sam zawodnik również nie myśli o odejściu. Czuje się dobrze w Bawarii i regularnie gra na najwyższym poziomie, co jest dla niego ważne na tym etapie kariery.

Na razie transfer wydaje się mało realny. Jednak jeśli któryś klub złoży wysoką ofertę, sytuacja może się zmienić. Dlatego temat może wrócić w trakcie letniego okienka.

