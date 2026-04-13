Liverpool włączył się do walki o gwiazdę. To cel transferowy Man United

16:29, 13. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Liverpool oraz Manchester United monitorują sytuację zawodnika RB Lipsk. Jak donosi TEAMtalk nie chodzi tym razem o Yana Diomande, ale o jednego z wyróżniających się defensorów.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool i Manchester United chcą kapitana RB Lipsk

Skauci Liverpoolu i Manchesteru United według doniesień pojawili się na ostatnim meczu RB Lipsk. Początkowo ich uwaga była skierowana na Yana Diomande, który w rywalizacji z Borussią Moenchengladbach strzelił kolejnego gola w tym sezonie. Jednak nie był on jedynym zawodnikiem, którego obserwowali pracownicy obu klubów.

Chodzi o kapitana niemieckiego zespołu, Davida Rauma. Lewy obrońca rozegrał bardzo dobre spotkanie i potwierdził dobrą formę, jaką prezentuje w bieżących rozgrywkach.

The Reds szukają następcy Andrewa Robertsona, który po sezonie odejdzie z Anfield. Anglicy chcą zwiększyć rywalizację na tej pozycji, gdzie występuje także Milos Kerkez.

Z kolei Czerwone Diabły już od pewnego czasu śledzą poczynania 27-letniego defensora. Szukają oni piłkarza, który mógłby wesprzeć Luke Shawa.

Raum mógłby wpasować się do obu drużyn, które rozglądają się za doświadczonym obrońcą. Kontrakt reprezentanta Niemiec z klubem spod szyldu Red Bulla obowiązuje do 2027 roku, dlatego jego transfer w letnim okienku nie jest wykluczony.

Zobacz także: PSG i Man United walczą o młodą gwiazdę. Pomocnik rozchwytywany

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości