Liverpool włączył się do walki o gwiazdę. To cel transferowy Man United

Liverpool oraz Manchester United monitorują sytuację zawodnika RB Lipsk. Jak donosi TEAMtalk nie chodzi tym razem o Yana Diomande, ale o jednego z wyróżniających się defensorów.

fot. Sportimage Ltd / Alamy

Liverpool i Manchester United chcą kapitana RB Lipsk

Skauci Liverpoolu i Manchesteru United według doniesień pojawili się na ostatnim meczu RB Lipsk. Początkowo ich uwaga była skierowana na Yana Diomande, który w rywalizacji z Borussią Moenchengladbach strzelił kolejnego gola w tym sezonie. Jednak nie był on jedynym zawodnikiem, którego obserwowali pracownicy obu klubów.

Chodzi o kapitana niemieckiego zespołu, Davida Rauma. Lewy obrońca rozegrał bardzo dobre spotkanie i potwierdził dobrą formę, jaką prezentuje w bieżących rozgrywkach.

The Reds szukają następcy Andrewa Robertsona, który po sezonie odejdzie z Anfield. Anglicy chcą zwiększyć rywalizację na tej pozycji, gdzie występuje także Milos Kerkez.

Z kolei Czerwone Diabły już od pewnego czasu śledzą poczynania 27-letniego defensora. Szukają oni piłkarza, który mógłby wesprzeć Luke Shawa.

Raum mógłby wpasować się do obu drużyn, które rozglądają się za doświadczonym obrońcą. Kontrakt reprezentanta Niemiec z klubem spod szyldu Red Bulla obowiązuje do 2027 roku, dlatego jego transfer w letnim okienku nie jest wykluczony.

