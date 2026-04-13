Liverpool włączył się do walki o gwiazdę. To cel transferowy Man United

Liverpool i Manchester United chcą kapitana RB Lipsk
Skauci Liverpoolu i Manchesteru United według doniesień pojawili się na ostatnim meczu RB Lipsk. Początkowo ich uwaga była skierowana na Yana Diomande, który w rywalizacji z Borussią Moenchengladbach strzelił kolejnego gola w tym sezonie. Jednak nie był on jedynym zawodnikiem, którego obserwowali pracownicy obu klubów.
Chodzi o kapitana niemieckiego zespołu, Davida Rauma. Lewy obrońca rozegrał bardzo dobre spotkanie i potwierdził dobrą formę, jaką prezentuje w bieżących rozgrywkach.
The Reds szukają następcy Andrewa Robertsona, który po sezonie odejdzie z Anfield. Anglicy chcą zwiększyć rywalizację na tej pozycji, gdzie występuje także Milos Kerkez.
Z kolei Czerwone Diabły już od pewnego czasu śledzą poczynania 27-letniego defensora. Szukają oni piłkarza, który mógłby wesprzeć Luke Shawa.
Raum mógłby wpasować się do obu drużyn, które rozglądają się za doświadczonym obrońcą. Kontrakt reprezentanta Niemiec z klubem spod szyldu Red Bulla obowiązuje do 2027 roku, dlatego jego transfer w letnim okienku nie jest wykluczony.
