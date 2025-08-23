Bayer przeprowadził rewolucję. Oto zestawienie transferów wicemistrza Niemiec

Bayer Leverkusen podczas letniego okna transferowego dokonał kilku dużych sprzedaży. Klub, który został objęty przez Erika ten Haga, mocno przebudował swoją kadrę przed startem nowego sezonu.



Bayer Leverkusen – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayer Leverkusen musiał pogodzić się z odejściem Xabiego Alonso, który przejął Real Madryt. Nowym szkoleniowcem Aptekarzy został inny znany trener Erik ten Hag. Holender po nieudanej przygodzie w Manchesterze United będzie chciał odbudować swoją reputację.

Wicemistrz Niemiec rozstał się z kilkoma dużymi nazwiskami. Zdecydowanie najgłośniej było o Florianie Wirtzie, który przeniósł się do Liverpoolu za aż 125 milionów euro i już bryluje na angielskich boiskach. The Reds pozyskali także Jeremiego Frimponga za 40 mln euro. Granit Xhaka za 15 mln euro przeniósł się do beniaminka Premier League, a więc Sunderlandu, a Jonathan Tah zasilił szeregi ligowego rywala, czyli Bayernu Monachium.

Z klubem pożegnali się także Amine Adli oraz Odilon Kossounou. Za te dwa transfery klub zainkasował w sumie ponad 40 mln euro. Odszedł również doświadczony bramkarz Lukas Hradecky. Nowy golkiper AS Monaco przez 7 lat występował na BayArenie i rozegrał w tym czasie 286 spotkań.

Oczywiście Bayer w trakcie zbliżającego się ku końcowi letniego okna transferowego nie tylko sprzedawał. Do klubu przyszło kilku młodych i utalentowanych zawodników. W miejsce Wirtza sprowadzono Malika Tillmana z PSV Eindhoven. Wychowanek Bayernu został wykupiony za rekordowe dla niemieckiej ekipy 35 milionów euro.

Kolejnym ciekawym nabytkiem za tą samą kwotę jest stoper Jarell Quansah, który został ściągnięty z Liverpoolu. W ostatnich dniach potwierdzono transfer Loica Bade za 25 mln euro oraz wypożyczenie Claudio Echeverriego z Manchesteru City.

Klub wzmocnił także prawe skrzydło za sprawą Ernesta Poku z AZ Alkmaar. Pozyskano także Ibrahima Mazę, który może występować nie tylko jako ofensywny pomocnik, ale także na lewym skrzydle.

Bayer Leverkusen – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Malik Tillman ofensywny pomocnik PSV Eindhoven 35 mln euro Jarell Quansah środkowy obrońca Liverpool FC 35 mln euro Loic Bade środkowy obrońca Sevilla FC 25 mln euro Ibrahim Maza ofensywny pomocnik Hertha Berlin 12 mln euro Mark Flekken bramkarz FC Brentford 11 mln euro Ernest Poku prawy napastnik AZ Alkmaar 10 mln euro Christian Kofane środkowy napastnik Albacete Balompie 5,25 mln euro Abdoulaye Faye środkowy obrońca BK Hacken 2,7 mln euro Janis Blaswich bramkarz RB Lipsk 2 mln euro Tim Oermann środkowy obrońca VfL Bochum 1,9 mln euro Farid Alfa-Ruprecht prawy napastnik Manchester City 1,3 mln euro Axel Tape środkowy obrońca Paris Saint-Germain bez odstępnego Claudio Echeverri ofensywny pomocnik Manchester City wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bayer Leverkusen – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Florian Wirtz ofensywny pomocnik Liverpool FC 125 mln euro Jeremie Frimpong prawy obrońca Liverpool FC 40 mln euro Amine Adli lewy napastnik Bournemouth 21 mln euro Odilon Kossounou środkowy obrońca Atalanta Bergamo 20 mln euro Granit Xhaka defensywny pomocnik Sunderland AFC 15 mln euro Gustavo Puerta środkowy pomocnik Hull City 3,5 mln euro Lukas Hradecky bramkarz AS Monaco 3 mln euro Jonathan Tah środkowy obrońca Bayern Monachium 2 mln euro Luca Novodomsky bramkarz TSV Solingen bez odstępnego Matej Kovar bramkarz PSV Eindhoven wypożyczenie Tim Oermann środkowy obrońca Sturm Graz wypożyczenie Abdoulaye Faye środkowy obrońca FC Lorient wypożyczenie Artem Stepanov środkowy napastnik 1. FC Nurnberg wypożyczenie Francis Onyeka ofensywny pomocnik VfL Bochum wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayeru Leverkusen

Nowi zawodnicy: 13

13 Odejścia z klubu: 14

14 Wydatki na transfery: 141,15 mln euro

141,15 mln euro Zarobki na transferach: 229,5 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayeru Leverkusen

Do końca letniego okienka transferowego pozostało już tylko kilka dni, ale Bayer może dokonać kolejnych wzmocnień. Z niemieckim gigantem łączony jest m.in. Jonathan Clauss, który mógłby wzmocnić prawą stronę defensywy. Na radarze są także Victor Lindelof, który opuścił Manchester United i obecnie jest bez klubu oraz Eliesse Ben Seghir z Monaco. Odejść natomiast może jeszcze Victor Boniface, który znajduje się na celowniku Milanu.