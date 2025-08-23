Bayer przeprowadził rewolucję. Oto zestawienie transferów wicemistrza Niemiec

Bayer Leverkusen – transfery przed sezonem 2025/2026
Bayer Leverkusen musiał pogodzić się z odejściem Xabiego Alonso, który przejął Real Madryt. Nowym szkoleniowcem Aptekarzy został inny znany trener Erik ten Hag. Holender po nieudanej przygodzie w Manchesterze United będzie chciał odbudować swoją reputację.
Wicemistrz Niemiec rozstał się z kilkoma dużymi nazwiskami. Zdecydowanie najgłośniej było o Florianie Wirtzie, który przeniósł się do Liverpoolu za aż 125 milionów euro i już bryluje na angielskich boiskach. The Reds pozyskali także Jeremiego Frimponga za 40 mln euro. Granit Xhaka za 15 mln euro przeniósł się do beniaminka Premier League, a więc Sunderlandu, a Jonathan Tah zasilił szeregi ligowego rywala, czyli Bayernu Monachium.
Z klubem pożegnali się także Amine Adli oraz Odilon Kossounou. Za te dwa transfery klub zainkasował w sumie ponad 40 mln euro. Odszedł również doświadczony bramkarz Lukas Hradecky. Nowy golkiper AS Monaco przez 7 lat występował na BayArenie i rozegrał w tym czasie 286 spotkań.
Oczywiście Bayer w trakcie zbliżającego się ku końcowi letniego okna transferowego nie tylko sprzedawał. Do klubu przyszło kilku młodych i utalentowanych zawodników. W miejsce Wirtza sprowadzono Malika Tillmana z PSV Eindhoven. Wychowanek Bayernu został wykupiony za rekordowe dla niemieckiej ekipy 35 milionów euro.
Kolejnym ciekawym nabytkiem za tą samą kwotę jest stoper Jarell Quansah, który został ściągnięty z Liverpoolu. W ostatnich dniach potwierdzono transfer Loica Bade za 25 mln euro oraz wypożyczenie Claudio Echeverriego z Manchesteru City.
Klub wzmocnił także prawe skrzydło za sprawą Ernesta Poku z AZ Alkmaar. Pozyskano także Ibrahima Mazę, który może występować nie tylko jako ofensywny pomocnik, ale także na lewym skrzydle.
Bayer Leverkusen – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Malik Tillman
|ofensywny pomocnik
|PSV Eindhoven
|35 mln euro
|Jarell Quansah
|środkowy obrońca
|Liverpool FC
|35 mln euro
|Loic Bade
|środkowy obrońca
|Sevilla FC
|25 mln euro
|Ibrahim Maza
|ofensywny pomocnik
|Hertha Berlin
|12 mln euro
|Mark Flekken
|bramkarz
|FC Brentford
|11 mln euro
|Ernest Poku
|prawy napastnik
|AZ Alkmaar
|10 mln euro
|Christian Kofane
|środkowy napastnik
|Albacete Balompie
|5,25 mln euro
|Abdoulaye Faye
|środkowy obrońca
|BK Hacken
|2,7 mln euro
|Janis Blaswich
|bramkarz
|RB Lipsk
|2 mln euro
|Tim Oermann
|środkowy obrońca
|VfL Bochum
|1,9 mln euro
|Farid Alfa-Ruprecht
|prawy napastnik
|Manchester City
|1,3 mln euro
|Axel Tape
|środkowy obrońca
|Paris Saint-Germain
|bez odstępnego
|Claudio Echeverri
|ofensywny pomocnik
|Manchester City
|wypożyczenie
Bayer Leverkusen – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Florian Wirtz
|ofensywny pomocnik
|Liverpool FC
|125 mln euro
|Jeremie Frimpong
|prawy obrońca
|Liverpool FC
|40 mln euro
|Amine Adli
|lewy napastnik
|Bournemouth
|21 mln euro
|Odilon Kossounou
|środkowy obrońca
|Atalanta Bergamo
|20 mln euro
|Granit Xhaka
|defensywny pomocnik
|Sunderland AFC
|15 mln euro
|Gustavo Puerta
|środkowy pomocnik
|Hull City
|3,5 mln euro
|Lukas Hradecky
|bramkarz
|AS Monaco
|3 mln euro
|Jonathan Tah
|środkowy obrońca
|Bayern Monachium
|2 mln euro
|Luca Novodomsky
|bramkarz
|TSV Solingen
|bez odstępnego
|Matej Kovar
|bramkarz
|PSV Eindhoven
|wypożyczenie
|Tim Oermann
|środkowy obrońca
|Sturm Graz
|wypożyczenie
|Abdoulaye Faye
|środkowy obrońca
|FC Lorient
|wypożyczenie
|Artem Stepanov
|środkowy napastnik
|1. FC Nurnberg
|wypożyczenie
|Francis Onyeka
|ofensywny pomocnik
|VfL Bochum
|wypożyczenie
Bilans transferowy Bayeru Leverkusen
- Nowi zawodnicy: 13
- Odejścia z klubu: 14
- Wydatki na transfery: 141,15 mln euro
- Zarobki na transferach: 229,5 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Bayeru Leverkusen
Do końca letniego okienka transferowego pozostało już tylko kilka dni, ale Bayer może dokonać kolejnych wzmocnień. Z niemieckim gigantem łączony jest m.in. Jonathan Clauss, który mógłby wzmocnić prawą stronę defensywy. Na radarze są także Victor Lindelof, który opuścił Manchester United i obecnie jest bez klubu oraz Eliesse Ben Seghir z Monaco. Odejść natomiast może jeszcze Victor Boniface, który znajduje się na celowniku Milanu.