Bayer przeprowadził rewolucję. Oto zestawienie transferów wicemistrza Niemiec

07:23, 23. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Bayer Leverkusen podczas letniego okna transferowego dokonał kilku dużych sprzedaży. Klub, który został objęty przez Erika ten Haga, mocno przebudował swoją kadrę przed startem nowego sezonu.

Erik ten Hag
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Bayer Leverkusen – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayer Leverkusen musiał pogodzić się z odejściem Xabiego Alonso, który przejął Real Madryt. Nowym szkoleniowcem Aptekarzy został inny znany trener Erik ten Hag. Holender po nieudanej przygodzie w Manchesterze United będzie chciał odbudować swoją reputację.

Wicemistrz Niemiec rozstał się z kilkoma dużymi nazwiskami. Zdecydowanie najgłośniej było o Florianie Wirtzie, który przeniósł się do Liverpoolu za aż 125 milionów euro i już bryluje na angielskich boiskach. The Reds pozyskali także Jeremiego Frimponga za 40 mln euro. Granit Xhaka za 15 mln euro przeniósł się do beniaminka Premier League, a więc Sunderlandu, a Jonathan Tah zasilił szeregi ligowego rywala, czyli Bayernu Monachium.

Z klubem pożegnali się także Amine Adli oraz Odilon Kossounou. Za te dwa transfery klub zainkasował w sumie ponad 40 mln euro. Odszedł również doświadczony bramkarz Lukas Hradecky. Nowy golkiper AS Monaco przez 7 lat występował na BayArenie i rozegrał w tym czasie 286 spotkań.

Oczywiście Bayer w trakcie zbliżającego się ku końcowi letniego okna transferowego nie tylko sprzedawał. Do klubu przyszło kilku młodych i utalentowanych zawodników. W miejsce Wirtza sprowadzono Malika Tillmana z PSV Eindhoven. Wychowanek Bayernu został wykupiony za rekordowe dla niemieckiej ekipy 35 milionów euro.

Kolejnym ciekawym nabytkiem za tą samą kwotę jest stoper Jarell Quansah, który został ściągnięty z Liverpoolu. W ostatnich dniach potwierdzono transfer Loica Bade za 25 mln euro oraz wypożyczenie Claudio Echeverriego z Manchesteru City.

Klub wzmocnił także prawe skrzydło za sprawą Ernesta Poku z AZ Alkmaar. Pozyskano także Ibrahima Mazę, który może występować nie tylko jako ofensywny pomocnik, ale także na lewym skrzydle.

Bayer Leverkusen – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Malik Tillmanofensywny pomocnikPSV Eindhoven35 mln euro
Jarell Quansahśrodkowy obrońcaLiverpool FC35 mln euro
Loic Badeśrodkowy obrońcaSevilla FC25 mln euro
Ibrahim Mazaofensywny pomocnikHertha Berlin12 mln euro
Mark FlekkenbramkarzFC Brentford11 mln euro
Ernest Pokuprawy napastnikAZ Alkmaar10 mln euro
Christian Kofaneśrodkowy napastnikAlbacete Balompie5,25 mln euro
Abdoulaye Fayeśrodkowy obrońcaBK Hacken2,7 mln euro
Janis BlaswichbramkarzRB Lipsk2 mln euro
Tim Oermannśrodkowy obrońcaVfL Bochum1,9 mln euro
Farid Alfa-Ruprechtprawy napastnikManchester City1,3 mln euro
Axel Tapeśrodkowy obrońcaParis Saint-Germainbez odstępnego
Claudio Echeverriofensywny pomocnikManchester Citywypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bayer Leverkusen – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Florian Wirtzofensywny pomocnikLiverpool FC125 mln euro
Jeremie Frimpongprawy obrońcaLiverpool FC40 mln euro
Amine Adlilewy napastnikBournemouth21 mln euro
Odilon Kossounouśrodkowy obrońcaAtalanta Bergamo20 mln euro
Granit Xhakadefensywny pomocnikSunderland AFC15 mln euro
Gustavo Puertaśrodkowy pomocnikHull City3,5 mln euro
Lukas HradeckybramkarzAS Monaco3 mln euro
Jonathan Tahśrodkowy obrońcaBayern Monachium2 mln euro
Luca NovodomskybramkarzTSV Solingenbez odstępnego
Matej KovarbramkarzPSV Eindhovenwypożyczenie
Tim Oermannśrodkowy obrońcaSturm Grazwypożyczenie
Abdoulaye Fayeśrodkowy obrońcaFC Lorientwypożyczenie
Artem Stepanovśrodkowy napastnik1. FC Nurnbergwypożyczenie
Francis Onyekaofensywny pomocnikVfL Bochumwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayeru Leverkusen

  • Nowi zawodnicy: 13
  • Odejścia z klubu: 14
  • Wydatki na transfery: 141,15 mln euro
  • Zarobki na transferach: 229,5 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayeru Leverkusen

Do końca letniego okienka transferowego pozostało już tylko kilka dni, ale Bayer może dokonać kolejnych wzmocnień. Z niemieckim gigantem łączony jest m.in. Jonathan Clauss, który mógłby wzmocnić prawą stronę defensywy. Na radarze są także Victor Lindelof, który opuścił Manchester United i obecnie jest bez klubu oraz Eliesse Ben Seghir z Monaco. Odejść natomiast może jeszcze Victor Boniface, który znajduje się na celowniku Milanu.

