Milan finalizuje transfer napastnika. Wszystko przesądzone

Victor Boniface przenosi się do Milanu
AC Milan rozpoczyna nowy rozdział po rozczarowującym sezonie. Rossoneri w bieżących rozgrywkach nie zagrają w europejskich pucharach, co daje im możliwość pełnego skupienia się na Serie A. Władze klubu ponownie zaufały Massimiliano Allegriemu, licząc, że doświadczony szkoleniowiec przywróci drużynie dawny blask i na nowo rozbudzi magię San Siro.
Pierwsze sygnały są optymistyczne. W 1/32 finału Pucharu Włoch Milan pewnie ograł Bari (2:0). Gole dla mediolańczyków strzelili Rafael Leao oraz Christian Pulisic. Fabrizio Romano ujawnił, że włoski gigant zawarł porozumienie z Bayerem Leverkusen w sprawie transferu Victora Boniface’a.
Klub z San Siro zapłaci za wypożyczenie Nigeryjczyka 5 milionów euro, a opcja wykupu opiewa na 24 miliony euro. Co więcej, zawodnik zwiąże się z mediolańczykami umową do 2030 roku. Boniface ma wypełnić lukę w ataku w zespole Allegriego. Rossoneri od kilku tygodni intensywnie poszukiwali nowego środkowego napastnika. Obecnie jedynym doświadczonym snajperem w kadrze jest Santiago Gimenez. Dodatkowo kontuzjowany jest Rafaela Leao.
Boniface występował w klubie z Leverkusen od 2023 roku. Z Bayerem zdobył mistrzostwo Niemiec. Łącznie zdobył 32 bramki i zanotował 12 asyst w 61 spotkaniach.