Milan finalizuje transfer napastnika. Wszystko przesądzone

AC Milan osiągnął porozumienie z Bayerem Leverkusen w sprawie transferu Victora Boniface’a. Nigeryjski napastnik przeniesie się na San Siro na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu - poinformował Fabrizio Romano.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Victor Boniface przenosi się do Milanu

AC Milan rozpoczyna nowy rozdział po rozczarowującym sezonie. Rossoneri w bieżących rozgrywkach nie zagrają w europejskich pucharach, co daje im możliwość pełnego skupienia się na Serie A. Władze klubu ponownie zaufały Massimiliano Allegriemu, licząc, że doświadczony szkoleniowiec przywróci drużynie dawny blask i na nowo rozbudzi magię San Siro.

Pierwsze sygnały są optymistyczne. W 1/32 finału Pucharu Włoch Milan pewnie ograł Bari (2:0). Gole dla mediolańczyków strzelili Rafael Leao oraz Christian Pulisic. Fabrizio Romano ujawnił, że włoski gigant zawarł porozumienie z Bayerem Leverkusen w sprawie transferu Victora Boniface’a.

Klub z San Siro zapłaci za wypożyczenie Nigeryjczyka 5 milionów euro, a opcja wykupu opiewa na 24 miliony euro. Co więcej, zawodnik zwiąże się z mediolańczykami umową do 2030 roku. Boniface ma wypełnić lukę w ataku w zespole Allegriego. Rossoneri od kilku tygodni intensywnie poszukiwali nowego środkowego napastnika. Obecnie jedynym doświadczonym snajperem w kadrze jest Santiago Gimenez. Dodatkowo kontuzjowany jest Rafaela Leao.

🚨❤️🖤 Victor Boniface to AC Milan, here we go! Verbal agreement between all parties for the Nigerian striker.



€5m loan fee, €24m buy option clause not mandatory and contract until 2030 also done.



Next step; medical tests ahead of signing all contracts. 🇳🇬 pic.twitter.com/tRui7Z95xs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

Boniface występował w klubie z Leverkusen od 2023 roku. Z Bayerem zdobył mistrzostwo Niemiec. Łącznie zdobył 32 bramki i zanotował 12 asyst w 61 spotkaniach.