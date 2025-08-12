Bayer ściągnie znanego piłkarza? Ten Hag chce byłego podopiecznego

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag - trener Bayeru Leverkusen

Victor Lindelof na liście życzeń Bayeru Leverkusen

Erik ten Hag kilka tygodni temu objął stanowisko trenera Bayeru Leverkusen i rozpoczął budowę drużyny zgodnie ze swoją myślą szkoleniową. Holenderski menedżer, który w przeszłości prowadził między innymi Ajax Amsterdam oraz Manchester United, może wkrótce ponownie współpracować z Victorem Lindelofem. Szwedzki obrońca, po ośmiu latach gry na Old Trafford, jest łączony z przeprowadzką do Bundesligi, gdzie mógłby stać się kluczową postacią formacji defensywnej drużyny Aptekarzy.

Jak informuje „Sky Sports”, władze Bayeru Leverkusen – na wyraźne życzenie holenderskiego trenera – rozpoczęły rozmowy z Victorem Lindelofem. Doświadczony stoper jest obecnie dostępny na rynku bez kwoty odstępnego, ponieważ jego kontrakt z Czerwonymi Diabłami wygasł wraz z końcem poprzedniego sezonu. W zespole z BayAreny miałby zastąpić Jonathana Taha, który dołączył do Bayernu Monachium. Erik ten Hag widzi w 31-letnim zawodniku ogromne wzmocnienie swojego składu.

Victor Lindelof występował w Manchesterze United w latach 2017-2025. Przeprowadził się na Old Trafford za 35 milionów euro z Benfiki Lizbona. Środkowy obrońca w barwach drużyny Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 284 mecze, zdobywając Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Jest także 71-krotnym reprezentantem Szwecji, z którą uczestniczył w mistrzostwach świata i Europy. Słynie z dobrego ustawiania się i umiejętności gry w powietrzu. Następnym przystankiem w karierze defensora może być Bayeru Leverkusen.