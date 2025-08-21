Bayer wypożyczył perełkę Manchesteru City. Spore nadzieje

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag - trener Bayeru Leverkusen

Oficjalnie: Claudio Echeverri przeszedł do Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen oficjalnie poinformował o wypożyczeniu Claudio Echeverriego z Manchesteru City. Utalentowany Argentyńczyk trafił do ekipy wicemistrza Niemiec na zasadzie rocznego wypożyczenia, jednak w umowie nie znalazła się opcja wykupu. Mianowicie, angielski klub wciąż wiąże z nim wielkie nadzieje i traktuje czasowy transfer jako inwestycję w rozwój bardzo zdolnego zawodnika, który w przyszłości ma odgrywać ważną rolę na Etihad Stadium. Dla drużyny z Leverkusen to okazja, aby wykorzystać ogromny potencjał jednej z największych perełek z Ameryki Południowej.

Na razie Claudio Echeverri nie miałby większych szans na regularną grę u Pepa Guardioli, gdzie rywalizacja o miejsce w składzie jest zacięta. Z tego względu Manchester City zdecydował się wysłać 19-latka na wypożyczenie, by ten zdobywał doświadczenie w wymagającej Bundeslidze. W Bayerze, prowadzonym przez Erika ten Haga, Argentyńczyk powinien dostać więcej minut, co pozwoli mu na robienie postępów oraz adaptację do europejskiego futbolu. Niemiecka liga od lat uchodzi za świetne miejsce dla młodych zawodników, którzy błyskawicznie odnajdują się na niemieckich boiskach.

Claudio Echeverri został piłkarzem drużyny Obywateli w styczniu 2024 roku, kiedy wykupiono go z River Plate za 18,5 miliona euro. Od razu powędrował jednak na wypożyczenie do swojego macierzystego klubu, w którym dokończył sezon. Ofensywny pomocnik ma już za sobą pierwsze występy w barwach Manchesteru City – w seniorskim zespole rozegrał trzy spotkania i zdobył jedną bramkę, trafiając do siatki podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Teraz jego zadaniem będzie pokazanie pełni umiejętności w koszulce ekipy Aptekarzy, gdzie zyska szansę na rozwój w sprzyjających warunkach.