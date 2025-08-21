Bayer Leverkusen nie zwalnia tempa. Kolejne głośne wzmocnienie

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Loic Bade

Loic Bade zaprezentowany przez Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen jest dziś wyjątkowo aktywny na rynku transferowym. Zaledwie kilka godzin temu Aptekarze potwierdzili roczne wypożyczenie Claudio Echeverriego z Manchesteru City, a teraz ogłosili kolejny głośny ruch, jakim bez wątpienia jest pozyskanie Loica Bade. 25-letni środkowy obrońca przeszedł do niemieckiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Sevilli. To ogromne wzmocnienie formacji defensywnej wicemistrza Bundesligi przed zbliżającym się wielkimi krokami sezonem 2025/2026.

Francuz pomyślnie zaliczył testy medyczne i związał się z Bayerem pięcioletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Kwota transakcji wyniosła 25 milionów euro, co czyni go piątym najdroższym nabytkiem w historii ekipy z Leverkusen. Loic Bade uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych obrońców swojego pokolenia. Jego siła fizyczna, znakomita gra w powietrzu oraz umiejętność wyprowadzania piłki sprawiają, że powinien błyskawicznie wkomponować się w system Erika ten Haga.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy francuski stoper był łączony z wieloma znanymi klubami – takimi jak Liverpool, Chelsea czy FC Barcelona – ale ostatecznie wybrał grę w Bundeslidze. Do tej pory występował w Sevilli, do której trafił w 2023 roku – najpierw na podstawie wypożyczenia, a następnie został wykupiony ze Stade Rennes za 12 milionów euro. W barwach andaluzyjskiego zespołu wyrósł na czołowego obrońcę ligi hiszpańskiej, co zaowocowało przejściem do Bayeru Leverkusen. Teraz Loic Bade spróbuje przenieść swoje atuty na niemieckie boiska, gdzie postara się pomóc drużynie Aptekarzy w walce o trofea.