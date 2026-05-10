Bayern chce gwiazdora Realu. Ostatnio uczestniczył w słynnej bójce

Na zdjęciu: Vincent Kompany

Valverde na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, choć de facto rozgrywki już się dla nich zakończyły. Co prawda do rozegrania pozostało jeszcze kilka kolejek, ale od dłuższego już czasu Die Roten mają zapewnione mistrzostwo Niemiec. Ostatnio z kolei ulegli w półfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów z PSG. Dlatego też ostatnie mecze w tych rozgrywkach są dla nich już bardzo spokojne i pozbawione większej presji.

Można więc zacząć myśleć już powoli o tym, co w kolejnym sezonie. Szczególnie w kwestii transferowej. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, na celowniku Bayernu Monachium znalazł się Federico Valverde z Realu Madryt. Urugwajczyk to jeden z czołowych graczy całego zespołu w tej kampanii, ale na koncie ma ostatnią bójkę w szatni, gdzie starł się z Aurelienem Tchouamenim. Obaj zostali za ten incydent ukarani finansowo.

Federico Valverde w tym sezonie rozegrał w sumie 48 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego pomocnika, który jest niezwykle uniwersalnym piłkarzem, na 120 milionów euro. Na jego koncie jest w sumie ponad 370 występów dla Los Blancos. W reprezentacji swojego kraju wystąpił 73 razy i 9-krotnie trafiał do siatki rywali.

